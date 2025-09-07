Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > SRK ने IIT क्रैक किया लेकिन इंजीनियर नहीं बन बैठे बॉलीवुड के बादशाह, जानिए मजेदार और दिलचस्प किस्सा

SRK ने IIT क्रैक किया लेकिन इंजीनियर नहीं बन बैठे बॉलीवुड के बादशाह, जानिए मजेदार और दिलचस्प किस्सा

शाहरुख की मेहनत देख उनके क्लासमेट अक्सर उनसे कहते थे कि उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन क्या आपको पता है की..

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 7, 2025 10:47:06 IST

Shahrukh Khan IIT to Bollywood
Shahrukh Khan IIT to Bollywood

Shahrukh Khan IIT To Bollywood: बॉलीवुड में काफी सारे स्टार्स हैं जिन्होंने स्टारडम पाने के लिए काफी मेहनत की है उन्हें में से एक स्टार है शाहरुख खान जो बॉलीवुड के बादशाह है। उन्होंने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वह पढ़ाई में भी उतने ही समझदार थे, स्कूल और कॉलेज के दिनों में शाहरुख खान एक बेहद होनहार स्टूडेंट थे। शाहरुख की मेहनत देख उनके क्लासमेट अक्सर उनसे कहते थे कि शाहरुख खान को अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन क्या आपको पता है शाहरुख खान ने इंजीनियरिंग को ठोकर मार कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है। 

बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थे शाहरुख खान

शाहरुख खान दिल्ली में पले -बड़े हैं और उनकी पढ़ाई भी वहीं से हुई है, स्कूल के दिनों में उनका साइंस और मैथ में ज्यादा इंट्रेस्ट हुआ करता था। टीचर्स हमेशा यह भरोसा रखते थे कि शाहरुख खान अपने फ्यूचर में काफी ऊंचाइयों पर जाएंगे स्कूल में वह केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल और बाकी एक्टिविटीज में भी सबसे आगे रहा करते थे। उनके कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन ने उन्हें बाकी के स्टूडेंट से अलग बनाया था,  शाहरुख खान की मां चाहती थी कि वह साइंस में आगे बढ़े इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बोला था। 

आईआईटी (IIT) एंट्रेस की परीक्षा पास करने का किस्सा

बॉलीवुड की किंग खान ने साइंस स्ट्रीम ली थी उनकी मां का सपना था कि वह बड़े होकर एक इंजीनियर बने जिसके कारण शाहरुख ने आईआईटी का एग्जाम भी दिया था  और उसे पास भी कर लिया था लेकिन शाहरुख खान का मन हमेशा से एक्टिंग की तरफ अट्रेक्ट हुआ। उन्होंने परीक्षा तो पास की लेकिन इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, शाहरुख खान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की और कॉलेज के दोनों में सबसे ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट भी वही माने जाते थे। उनकी रुचि धीरे-धीरे थिएटर और एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की जिसके दौरान वह कुछ थिएटर ग्रुप से भी जुड़े और उन्होंने एक्टिंग सीखी बाद में शाहरुख खान ने यह तय किया कि वह एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाएंगे । 

शाहरुख खान ने अपने दिल की सुनी और बन गए वह बॉलीवुड के बादशाह

शाहरुख खान ने जो चाहा उन्होंने वही किया उन्होंने शुरुआत में अपनी मां की खुशी के लिए आईआईटी की परीक्षा तो दी लेकिन उन्होंने अपने सपनों को पीछे नहीं रखा और एक्टिंग की तरह अपने कदम मोड़ लिए। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स से लेकर थिएटर तक काफी ज्यादा मेहनत की उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और आज उन्हें बॉलीवुड के ‘बादशाह’ के नाम से जाना जाता हैं। उन्होंने बॉलीवुड में काफी सारी हिट फिल्में दी है जैसे- दीवाना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, स्वदेस, चक दे, वीर-जारा ,जवान ,तुझ में रब दिखता है। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
SRK ने IIT क्रैक किया लेकिन इंजीनियर नहीं बन बैठे बॉलीवुड के बादशाह, जानिए मजेदार और दिलचस्प किस्सा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

SRK ने IIT क्रैक किया लेकिन इंजीनियर नहीं बन बैठे बॉलीवुड के बादशाह, जानिए मजेदार और दिलचस्प किस्सा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SRK ने IIT क्रैक किया लेकिन इंजीनियर नहीं बन बैठे बॉलीवुड के बादशाह, जानिए मजेदार और दिलचस्प किस्सा
SRK ने IIT क्रैक किया लेकिन इंजीनियर नहीं बन बैठे बॉलीवुड के बादशाह, जानिए मजेदार और दिलचस्प किस्सा
SRK ने IIT क्रैक किया लेकिन इंजीनियर नहीं बन बैठे बॉलीवुड के बादशाह, जानिए मजेदार और दिलचस्प किस्सा
SRK ने IIT क्रैक किया लेकिन इंजीनियर नहीं बन बैठे बॉलीवुड के बादशाह, जानिए मजेदार और दिलचस्प किस्सा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?