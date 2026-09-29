Shahid Review: बेगुनाह साबित होने से पहले आतंकवादी घोषित! मुसलमानों के पक्ष में बनी Rajkumar Rao की ये फिल्म; 13 साल बाद OTT पर रिलीज

Shahid Release on OTT After 13 Years: 13 साल के इंतजार के बाद, नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म, शाहिद, आखिरकार प्राइम वीडियो पर आ गई है. राजकुमार राव स्टारर इस फ़िल्म के राइटर-एडिटर, अपूर्वा एम असरानी ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज के बाद से अब तक के सफर के बारे में जानकारी दी है और पूछा है कि फिल्म को प्लेटफ़ॉर्म मिलने में इतना समय क्यों लगा.

शाहिद की OTT रिलीज़ में देरी पर उठे सवाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को, अपूर्वा ने X पर अहम जानकारी दी और लिखा है कि, ‘नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली शाहिद आखिरकार प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. हमारी फिल्म को स्ट्रीमिंग पर आने में 13 साल लग गए. शाहिद, शाहिद आज़मी की कहानी है, जो एक वकील थे जिन्होंने टेररिस्ट कानूनों के तहत आरोपी लोगों का बचाव किया और ऐसे माहौल में सही प्रोसेस के लिए लड़ाई लड़ी जहां मुसलमानों को अक्सर बेगुनाह साबित होने से पहले ही दोषी मान लिया जाता था. इसी हिम्मत के लिए उनकी हत्या कर दी गई.’ उन्होंने आगे सवाल किया, ‘मैं अक्सर सोचता था कि शाहिद इतने लंबे समय तक बिना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के क्यों रही. यह 2014 से एक साल पहले रिलीज़ हुई थी. फिर एक ऐसा पॉलिटिकल माहौल आया जिसमें अलग राय रखने वाले, एक्टिविस्ट, पत्रकार और आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले लोग शक के दायरे में आने लगे. उसी समय, उमर खालिद जैसे लोगों ने ट्रायल का इंतजार करते हुए सालों जेल में बिताए हैं.

आखिर कैसे जीता नेशनल अवार्ड

बता दें कि अपूर्वा ने उन फिल्ममेकर्स को होने वाली मुश्किलों के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि जो शाहिद जैसी कहानियाँ बताना चाहते थे. उन्होंने कहा कि ऐसी कहानियों की ओर आकर्षित होने वाले कई फिल्ममेकर, एक्टर और राइटर या तो उन्हें बनाने के लिए संघर्ष करते थे या उन्हें ‘सिस्टम द्वारा को-ऑप्ट’ कर दिया जाता था, जिसे उन्होंने ‘कोशर’ कहानियाँ बताया, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल समानता और औसत दर्जे की होने के बावजूद नेशनल अवॉर्ड जीते.

अब क्यों किया जा रहा फिल्म को स्ट्रीम

इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा, ‘तो अब क्यों? शाहिद जैसी फिल्म को आखिरकार 2026 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्यों मिला? क्या मूड बदल गया है? क्या डर की पॉलिटिक्स का विरोध बढ़ रहा है? वजह जो भी हो, मुझे इस फिल्म पर गर्व है.’ इसने मुझे एक को-राइटर/एडिटर के तौर पर स्थापित किया और मुझे उस तरह के सिनेमा की ओर वापस ले आया, जिस पर मुझे विश्वास है. अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इसे देखें. अगर देखा है तो इसे फिर से देखें. यह फिल्म, जिसे एक शानदार टीम ने बनाया है, उस तरह के हिम्मत वाले सिनेमा की याद दिलाती है जिसे हम बनाते और सेलिब्रेट करते थे. थैंक्यू @PrimeVideoIN.’

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आखिर क्या है शाहिद की कहानी ?

फिल्म देखने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2013 में रिलीज़ हुई, शाहिद एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसे हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है. बता दें कि ये फिल्म वकील और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शाहिद आजमी की जिंदगी पर आधारित है, जिनकी 2010 में हत्या कर दी गई थी. इस फिल्म में राजकुमार राव ने आजमी का रोल किया है; मोहम्मद जीशान अय्यूब, प्रभलीन संधू और बलजिंदर कौर सपोर्टिंग रोल में हैं.

शाहिद का वर्ल्ड प्रीमियर 2012 में टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल के सिटी टू सिटी प्रोग्राम में हुआ था. इसे 14वें मुंबई फ़िल्म फ़ेस्टिवल, न्यूयॉर्क इंडियन फ़िल्म फ़ेस्टिवल, इंडियन फ़िल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ स्टटगार्ट, दुबई इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल और शिकागो साउथ एशियन फ़िल्म फ़ेस्टिवल सहित कई दूसरे फ़िल्म फ़ेस्टिवल में दिखाया गया था. फ़िल्म को मुंबई फ़िल्म फ़ेस्टिवल में सिल्वर गेटवे ट्रॉफ़ी से सम्मानित किया गया था. यह 18 अक्टूबर 2013 को भारत में थिएटर में रिलीज़ हुई थी और इसे क्रिटिक्स की तारीफ़ मिली थी. 61वें फ़ेस्टिवल में राजकुमार को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड और हंसल मेहता को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला था. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह.

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