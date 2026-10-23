Shahid Kareena Breakup Reason: एक गलतफहमी ने तोड़ दिया शहीद-करीना का रिश्ता, बेबो के सपोर्ट सिस्टम बने सैफ; आखिर क्यों हुआ था ब्रेकअप

Shahid Kareena Breakup Reason: करीना शाहिद की केमिस्ट्री के लिए हर कोई बेताब रहता है. फैंस चाहते हैं कि ये कपल दुबारा साथ दिखें. वहीं इनके लव अफेयर को लेकर भी अक्सर चर्चा होती रहती हैं. वहीं इस एक्स कपल को लेकर अक्सर फैंस सोचते हैं कि आखिर इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था? वहीं आज हम आपको इसी के बारे में खुलकर बताने वाले हैं. ऐसी खबरें आ रही थीं कि करीना कपूर, शाहिद कपूर के उनकी ‘इश्क विश्क’ को-स्टार अमृता राव के साथ रिश्ते से खुश नहीं थीं. उन्हें कई मौकों पर एक साथ देखा गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया. बाद में, उनके ब्रेकअप की खबरें भी सामने आईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

सैफ बने सपोर्ट सिस्टम

जब करीना शाहिद के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवालों का सामना कर रही थीं, तो उनके ‘टशन’ को-स्टार सैफ अली खान ने उनकी बात सुनी. सैफ ने बेबो को उस समय सपोर्ट किया जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वे उनके सपोर्ट सिस्टम बन गए. जाहिर है, ‘एक्ट्रेस’ ने हमेशा सैफ पर सीक्रेट क्रश होने की बात मानी है और ‘टशन’ की शूटिंग के दौरान, दोनों को एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया था. फिल्म ‘टशन’ के थिएटर में आने से पहले ही, करीना सैफ से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई थीं क्योंकि वे दोनों ‘ओमकारा’ की शूटिंग के लिए एक साथ आए थे. इसमें कोई शक नहीं था कि सैफ ही करीना और शाहिद के बीच आए थे.

करीना के प्यार में इस कदर पड़ गए थे सैफ

करण जौहर के पॉपुलर चैट शो ‘कॉफ़ी विद करण’ में, करीना कपूर ने अजय देवगन के बजाय खुले तौर पर सैफ़ अली खान को चुना था, जब करण ने उनसे ‘ओमकारा’ में बेहतर वाले को चुनने के लिए कहा था. उसी शो में, करीना ने सैफ़ को सबसे सेक्सी एक्टर्स में से एक कहा था. एक फ़िल्म में साथ काम करते हुए सैफ़ करीना से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे. करीना पहले ही ‘कॉकटेल’ एक्टर को पसंद कर चुकी थीं. करीना के लिए अपने प्यार को साबित करने के लिए, सैफ़ ने एक कदम और आगे बढ़कर अपने हाथ पर उनके नाम का टैटू बनवा लिया. जब सैफ़ से पूछा गया कि वो अपनी ज़िंदगी के प्यार के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने ब्लेड से अपना हाथ काटने तक की हद तक चले गए. यह साफ़ था कि वो प्यार में कितने पागल थे.

Salman Kareena Hug: लॉरेंस की धमकियों के बीच सलमान खान से लिपट गईं करीना कपूर, बिना डरे भाईजान को लगाया गले!

ब्रेकअप के बाद टूट गए थे शाहिद

मिस मालिनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद-करीना के ब्रेकअप में करीना की माँ बबीता और सैफ़ अली खान का कुछ रोल था. अपने ब्रेकअप के बाद, करीना और शाहिद ने सिल्वर स्क्रीन पर साथ काम करने से परहेज़ किया. जब करीना से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ़ पर कमेंट करने से मना कर दिया. हालाँकि, शाहिद ने उस दर्द के बारे में खुलकर बात की थी जिससे वो गुज़र रहे थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने माना कि अगर वो कहते हैं कि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो झूठ बोल रहे होंगे. उन्होंने कहा कि करीना के लिए उनके मन में कोई बुरी फीलिंग्स नहीं हैं और जो हुआ उसे मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था.