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बेहद पजेसिव हैं मीरा कपूर! एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पति की ये सुपरहिट फिल्म पसंद नहीं, इम्तियाज अली ने किया खुलासा

इम्तियाज अली की कल्ट क्लासिक फिल्म ‘जब वी मेट’ आज भी कई लोगों की फेवरेट फिल्मों में शामिल है. इस फिल्म को नई जनरेशन के लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं. लेकिन मीरा कपूर को ये फिल्म खास पसंद नहीं हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 22, 2026 8:12:09 PM IST

मीरा को नहीं पसंद 'jab we met' फिल्म
मीरा को नहीं पसंद 'jab we met' फिल्म


इम्तियाज अली की कल्ट क्लासिक फिल्म ‘जब वी मेट’ आज भी कई लोगों की फेवरेट फिल्मों में शामिल है. इस फिल्म को नई जनरेशन के लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं. 

हाल ही में फिल्म के निर्माता इम्तियाज अली ने बताया कि शाहिद कपूर और करीना कपूर खान के बच्चे भी यह फिल्म देख चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी मीरा कपूर को ये फिल्म खास पसंद नहीं हैं. 

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शाहिद और करीना के बच्चों ने देखी है ये फिल्म

पिंकविला से बातचीत के दौरान इम्तियाज ने बताया, “उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि शाहिद और करीना के बच्चे अपने माता-पिता की यह आइकॉनिक फिल्म देख रहे हैं.” इससे पहले शाहिद ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने बच्चों को सबसे पहले ‘जब वी मेट’ दिखाई थी. करीना कपूर ने भी स्वीकार किया था कि उनके बच्चों ने उनकी पहली फिल्म के तौर पर यही फिल्म देखी थी. 

बता दें कि करीना कपूर और शाहिद कपूर इस फिल्म के दौरान रिलेशनशिप में थे, हालांकि बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था. यह फिल्म उन दोनों के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है. 

मीरा को नहीं पसंद ये फिल्म

बातचीत के दौरान इम्तियाज ने मजेदार अंदाज में बताया कि शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत कपूर को ‘जब वी मेट’ से ज्यादा उनकी दूसरी फिल्में पसंद हैं. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि मीरा को ‘रॉकस्टार’, ‘जब वी मेट’ से कहीं ज्यादा पसंद है. वह ‘रॉकस्टार’ और ‘तमाशा’ की बहुत बड़ी फैन हैं.’ इम्तियाज ने आगे बताते हुए कहा कि एक बार जब वह शाहिद कपूर के घर गए थे, तब मीरा ने उनके लिए एक गाना भी गाया था, लेकिन वह शाहिद की किसी फिल्म का गाना नहीं था.

Tags: bollywoodentertainmenthome-hero-pos-3Kareena KapoorShahid Kapoor
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