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22 की उम्र में मां बनने पर मीरा राजपूत को क्यों नहीं हुआ अफसोस? करीना कपूर के सामने किया खुलासा

Mira Rajput Kapoor: मीरा राजपूत ने करीना कपूर के टॉक शो 'व्हाट वीमेन वांट' में शुरुआती मदरहुड और पेरेंटिंग पर बात की. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 31, 2026 10:07:10 PM IST

मीरा राजपूत
मीरा राजपूत


शाहिद कपूर से शादी के एक साल बाद 22 की उम्र में मां बनीं मीरा राजपूत को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. करीना कपूर के शो ‘व्हाट वीमेन वांट’ में उन्होंने शुरुआती मदरहुड और बच्चों की परवरिश में परिवार से मिले सहयोग पर बात की.

मीरा राजपूत कपूर ने क्या कहा?

करीना कपूर खान ने मीरा राजपूता से पूछा कि क्या उन्हें कभी लगा कि मां बनने से पहले कुछ और समय इंतजार करना चाहिए था. इस पर मीरा राजपूत ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है और वह कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगी. मीरा राजपूत ने कहा कि मां बनना हर उम्र में चुनौती भरा होता है. उनके और करीना के बच्चे अलग-अलग उम्र में हुए, लेकिन दोनों ने पेरेंटिंग की चुनौतियों का सामना किया है.

पति शाहिद कपूर को दिया श्रेय

मीरा राजपूत कपूर ने बताया कि पति शाहिद कपूर और उनकी दोनों बहनों ने इस सफर में उनका काफी साथ दिया. उनकी बहनें पहले से मां थीं, इसलिए मीरा ने किताबों से सीखने के बजाय उनके अनुभवों से बच्चों की परवरिश के बारे में काफी कुछ सीखा.
मीरा राजपूत ने बताया कि मां बनने के शुरुआती दिनों में शाहिद कपूर ने उनका खूब साथ दिया. उनकी दोनों बहनें पहले से मां थीं, इसलिए उन्होंने किताबें पढ़ने के बजाय उनके अनुभवों से पेरेंटिंग सीखी. मीरा ने यह भी कहा कि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी पति-पत्नी दोनों को मिलकर निभानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता.

मीरा राजपूत और शाहिद कपूर के रिलेशन के बारे में

मीरा राजपूत और शाहिद कपूर खान ने साल 2015 में अरेंज मैरिज की थी. कहा जाता है कि दोनों अपने एक जैसे आध्यात्मिक विश्वासों की वजह से एक-दूसरे से जुड़े. साल 2016 में उनकी बेटी मीशा हुई , और उसके बाद 2018 में उनके बेटे ज़ैन का जन्म हुआ.

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Tags: Kareena KapoorMira Rajput InterviewMira Rajput kapoorShahid Kapoor
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