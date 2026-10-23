Jab We Met वाली केमिस्ट्री! Shahid को देख खुद को नहीं रोक पाईं Kareena; झट से लगा लिया गले फिर…

Shahid Kareena Viral Video: बॉलीवुड एक्टर करीना कपूर खान और शाहिद कपूर गुरुवार, 22 अक्टूबर को मुंबई में IIFA 2027 प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिखे. ‘जब वी मेट’ में साथ काम कर चुके इस एक्स कपल को इवेंट में एक-दूसरे को गले लगाते हुए देखा गया. उनकी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीना कपूर खान और शाहिद कपूर गुरुवार को मुंबई में IIFA 2027 प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से मिले, जिससे फैंस को ‘जब वी मेट’ की पॉपुलर जोड़ी का एक और पल देखने को मिला.

शाहिद को किया करीना ने हग

फैंस अक्सर इस बात की इच्छा जाहिर करते हैं कि शाहिद और करीना को एक बार फिर फिल्म में साथ देखें. वहीं jab we met के बाद दोनों एक्टर-एक्ट्रेस किसी फिल्म में साथ नहीं दिखे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड हेल्पलाइन द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में करीना, शाहिद को गले लगाते हुए दिख रही हैं, जबकि फोटोग्राफर और दूसरे लोग उनके चारों ओर जमा हो गए हैं.

When #KareenaKapoor Hugs #ShahidKapoor At #IIFA PC https://t.co/jyy2iqIThh — Bollywood Helpline (@BollywoodH) October 22, 2026

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दोनों एक दूसरे के साथ दिखे कंफर्टेबल

ये दोनों एक्टर, जो कभी रिलेशनशिप में थे, इवेंट में अपनी छोटी सी बातचीत के दौरान कंफर्टेबल दिखे. वीडियो में, सफेद ब्लेज़र पहने शाहिद, करीना को गले लगाते हुए दिख रहे हैं, जिन्होंने पूरी तरह से काले रंग का आउटफिट चुना था. एक्ट्रेस अपने पुराने को-स्टार का स्वागत करते हुए मुस्कुराती हैं, गले मिलते समय अपना हाथ उनकी पीठ पर रखती हैं. इस बातचीत को वेन्यू पर मौजूद फोटोग्राफरों ने कैप्चर कर लिया. इंस्टाग्राम वीडियो को कैप्शन के साथ शेयर किया गया, “जब करीना ने IIFA PC में शाहिद को गले लगाया.” उनके रीयूनियन ने बॉलीवुड के सबसे चर्चित पुराने कपल्स में से एक होने के कारण ध्यान खींचा है.

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