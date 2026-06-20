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‘कॉकटेल 2’ को A रेटिंग मिलने से हैरान हैं शाहिद कपूर, कहा; ‘इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं…’

एक्टर शाहिद कपूर ने फिल्म 'कॉकटेल 2' को मिली रेटिंग को लेकर एक वीडियो अपलोड किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 20, 2026 3:14:44 PM IST

'कॉकटेल 2' को A रेटिंग मिलने से हैरान हैं शाहिद कपूर
'कॉकटेल 2' को A रेटिंग मिलने से हैरान हैं शाहिद कपूर


शाहिद कपूर, कृति सेनन पर रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म ‘कॉकटेल 2’ इन दिनों सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है, लेकिन एक्टर शाहिद कपूर ने फिल्म को मिली रेटिंग को लेकर एक वीडियो अपलोड किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बता दें कि इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से ‘ए’ प्रमाणपत्र मिला है. फिल्म के अभिनेता शाहिद का कहना है कि वो फिल्म को मिली रेटिंग को लेकर कन्फ्यूज हैं. 

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फिल्म की रेटिंग को लेकर क्यों कंफ्यूज हैं शाहिद कपूर 

सोशल मीडिया पर हुई बातचीत के दौरान शाहिद कपूर ने कहा कि फिल्म को ‘ए’ रेटिंग दिए जाने से वह हैरान हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है. उन्होंने कहा, “इस फिल्म के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप को आपत्ति हो सकती है. मुझे पता है कि हमें एडल्ट सर्टिफिकेट मिल गया है; मैं पता लगा रहा हूं कि क्यों. मुझे समझ में नहीं आया. इस फिल्म में तीन लोगों की कहानी है. सबके साथ देख सकते हैं. हमें ए रेटिंग क्यों मिली. यह तीन लोगों की कहानी है जिसे हर कोई देख सकता है.” इसके अलावा वीडियो में उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी.

क्या ‘कॉकटेल 2’ लेस्बियंस की प्रेम कहानी है?

फिल्म ‘कॉकटेल 2’ को लेकर कई खबरें चल रही थीं  कि रश्मिका मंदाना और कृति सैनन इसमें लेस्बियन जोड़े का किरदार निभा रही हैं. हाल ही में, फिल्म के प्रमोशन के दौरान, दर्शकों में से किसी ने उनसे यही सवाल दोबारा पूछा, जिस पर रश्मिका जोर से हंस पड़ीं. कृति ने तुरंत जवाब दिया, “इसमें लेस्बियन जैसी की कोई कहानी नहीं है.” रश्मिका ने आगे कहा, “मुझे पता है, हमारे बीच वो केमिस्ट्री है. हम तीनों सीधे-सादे लोग हैं. यह सिर्फ इमोशनल कनेक्शन है, शारीरिक नहीं.”

‘कॉकटेल 2’ के बारे में 

होमी अदजानिया की  फिल्म ‘कॉकटेल’  जब 2012 में रिलीज़ हुई, तो यह महज़ एक और रोमांटिक कॉमेडी नहीं थी. सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों को यादगार संगीत, उलझे हुए रिश्ते और दीपिका के सबसे चर्चित अभिनय में से एक दिया. स्वाभाविक रूप से,  ‘कॉकटेल 2’ की घोषणा होने पर उम्मीदें आसमान छू रही थीं. 14 साल बाद जब यह फिल्म एक नई कहानी के साथ आ रही है, जिसे लेकर दर्शक बहुत ज्यादा उत्सुक हैं. 

Tags: bollywoodCocktail 2entertainment
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