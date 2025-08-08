इन 5 फिल्मों में भर-भरकर देखने को मिलेगी क्रांति, शहीद भगत सिंह की यादें एक बार फिर हो जाएंगी ताजा, अंग्रेजों की करतूतें देख खोल उठेगा खून!

Movies Based On Kranti Diwas: क्रांति दिवस जिसे अगस्त क्रांति दिवस भी कहा जाता है। आज 9 अगस्त को पूरे देश में क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांंठ के रूप में मनाया जाता है। जिसकी शुरूआत 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी।

स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 23 मार्च, 1931 को जब उन्होंने, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वो भी महज 23 साल की उम्र में। इस मौके पर आज हम उनकी कुछ फिल्में आपके लिए खोज कर ले आए हैं। जिन्हें देख एक बार फिर आपके मन के भीतर उनकी यादें तरोंताजा हो जाएगी।

आज ही देख लें ये 5 फिल्में

रंग दे बसंती- राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इस फिल्म में आमिर खान, आर. माधवन, सिद्धार्थ नारायण, सोहा अली खान समेत कई सितारों ने मुख्य भूमिका निभाई है।

23 मार्च 1931: शहीद – इस फिल्म में बॉबी देओल ने भगत सिंह, सनी देओल ने चंद्रशेखर आज़ाद और अमृता सिंह ने भगत सिंह की मां का किरदार निभाया था। फिल्म में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को भी दिखाया गया है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई थी।



द लीजेंड ऑफ भगत सिंह – इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में हैं। भगत सिंह के संघर्ष और ब्रिटिश राज के प्रति उनके विचारों को फिल्म में बारीकी से दिखाया गया है। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और तीन फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं।



शहीद-ए-आज़म – इस फिल्म में सोनू सूद भगत सिंह की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। भगत सिंह ने कैसे भारत से ब्रिटिश राज को खत्म करने का फैसला लिया। इस फिल्म में इसे अच्छे से दिखाया गया है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाती है।

शहीद – एस राम शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में में मनोज कुमार, कामिनी कौशल, प्राण जैसे बड़े-बड़े कलाकार नजर आए थे। यह फिल्म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जीवन को दर्शाती है।

