6 बॉलीवुड कैमियो जिन्होंने चुरा लिया शो बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर हमें बड़े-बड़े सितारों की शानदार एक्टिंग देखने को मिलती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी फिल्म में किसी कलाकार का बहुत छोटा किरदार यानी कैमियो रोल होता है, और वही किरदार पूरे शो को चुरा लेता है। कैमियो रोल का मतलब है छोटी सी झलक, लेकिन उसका असर दर्शकों पर गहरा पड़ता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब बड़े सितारों के छोटे-छोटे कैमियो ने फिल्मों में चार चांद लगा दिए। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 यादगार बॉलीवुड कैमियो के बारे में।

Published: August 16, 2025 19:59:41 IST

Shah rukh khan से लेके Hrithik Roshan तक, इन बॉलीवुड कैमियो ने बनाया फ़िल्म को और भी खास फिदा हुए दर्शक

6 बॉलीवुड कैमियो जिन्होंने चुरा लिया शो
बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर हमें बड़े-बड़े सितारों की शानदार एक्टिंग देखने को मिलती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी फिल्म में किसी कलाकार का बहुत छोटा किरदार यानी कैमियो रोल होता है, और वही किरदार पूरे शो को चुरा लेता है। कैमियो रोल का मतलब है छोटी सी झलक, लेकिन उसका असर दर्शकों पर गहरा पड़ता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब बड़े सितारों के छोटे-छोटे कैमियो ने फिल्मों में चार चांद लगा दिए। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 यादगार बॉलीवुड कैमियो के बारे में।

1. शाहरुख़ ख़ान (Ae Dil Hai Mushkil)

करण जौहर की इस रोमांटिक फिल्म में रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री सबको पसंद आई। लेकिन फिल्म में अचानक शाहरुख़ ख़ान का कैमियो आया और थिएटर में तालियाँ गूंज उठीं। शाहरुख़ ने ऐश्वर्या राय के एक्स-हसबैंड का किरदार निभाया और सिर्फ कुछ मिनटों में ही अपने डायलॉग डिलीवरी से सबका दिल जीत लिया। उनकी उपस्थिति ने फिल्म को और खास बना दिया।

2. अमिताभ बच्चन (English Vinglish)

श्रीदेवी की कमबैक फिल्म English Vinglish में अमिताभ बच्चन का कैमियो रोल दर्शकों के लिए सरप्राइज पैकेज था। फिल्म में वह एक फ्लाइट में श्रीदेवी से मिलते हैं और उनके किरदार को आत्मविश्वास देने का काम करते हैं। यह छोटा सा रोल न केवल मजेदार था बल्कि कहानी को नई दिशा देने वाला भी साबित हुआ। बिग बी की मौजूदगी ने फिल्म के उस हिस्से को यादगार बना दिया।

3. सलमान ख़ान (Kuch Kuch Hota Hai)

करण जौहर की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में सलमान खान का रोल छोटा जरूर था लेकिन बेहद अहम था। उन्होंने अंजली (काजोल) के मंगेतर “अमन” का किरदार निभाया। फिल्म में सलमान की एंट्री ने कहानी को इमोशनल और दिलचस्प बना दिया। उनकी सादगी और आकर्षण ने दर्शकों का दिल जीत लिया, और यह कैमियो आज भी फैंन्स के बीच याद किया जाता है।

4. रणबीर कपूर (PK)

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म PK का अंत और भी दिलचस्प तब हो गया जब रणबीर कपूर अचानक स्क्रीन पर आए। फिल्म के आखिरी हिस्से में वह दूसरे ग्रह से आए एलियन का किरदार निभाते हैं। बस कुछ ही मिनटों की झलक थी लेकिन रणबीर की एंट्री ने दर्शकों को सरप्राइज कर दिया और फिल्म के अंत को और भी मजेदार बना दिया।

5. अक्षय कुमार  (Om Shanti Om)

शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म ओम शांति ओम में लगभग हर बड़े सितारे का कैमियो था। लेकिन अक्षय कुमार का कैमियो सबसे मज़ेदार और यादगार साबित हुआ। उन्होंने फिल्म में एक्शन हीरो की ओवरड्रामैटिक स्टाइल में एंट्री ली और अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को खूब हंसाया। भले ही उनका रोल चंद मिनटों का था, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहा।

6. ऋतिक रोशन – Don 2

शाहरुख़ ख़ान की थ्रिलर फिल्म डॉन 2 में एक सीन था जब डॉन (शाहरुख़) का चेहरा बदलकर नया चेहरा दिखाया जाता है। उस समय दर्शकों के लिए बड़ा सरप्राइज था कि वह चेहरा कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन का है। फिल्म में उनकी यह छोटी सी झलक अचानक आई और दर्शकों के लिए “वॉव” मोमेंट बन गई। यह कैमियो फिल्म की कहानी को और रोमांचक बनाने में सफल रहा।

