‘अभिनव’ नाम से गौरी के माता-पिता से मिले थे शाहरुख, हिंदू के रूप में अपने सास-ससुर से मिलना चाहते थे ‘किंग खान’, गौरी ने किया खुलासा

शाहरुख खान और गौरी खान की प्रेम कहानी को बॉलीवुड की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है, लेकिन उनकी शादी का सफर आसान नहीं था.

अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आने के कारण, इस जोड़े को गौरी के परिवार से अपने अंतरधार्मिक रिश्ते को लेकर शुरुआती विरोध का सामना करना पड़ा. यहां तक ​​कि शाहरुख़ को गौरी के परिवार की सहमति पाने के लिए अलग नाम का इस्तेमाल भी करना पड़ा.

गौरी खान ने किया खुलासा

अपनी शादी में शाहरुख़ और गौरी ने दोनों परंपराओं का सम्मान करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों से शादी की. शाहरुख ने हिंदू नाम अपनाया, जबकि गौरी ने निकाह के लिए ‘आयशा’ नाम चुना. जब गौरी की शादी हुई, तब गौरी महज 21 साल की थीं और शाहरुख 26 साल के. शाहरुख का फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना और दूसरे धर्म से आना गौरी के माता-पिता की चिंता को और बढ़ा रहा था. उन्हें आश्वस्त करने के लिए सुपरस्टार ने अपना नाम बदलकर अभिनव रख लिया, ताकि गौरी माता-पिता को यकीन हो जाए कि शाहरुख हिंदू हैं. सालों बाद गौरी ने इस फैसले को “बेवकूफी भरा और बचकाना” बताया.

गौरी ने अबू जानी और संदीप खोसला को ‘ फर्स्ट लेडीज़’ शो में कहा, “हम बहुत छोटे थे और फिर शादी करने का फैसला लेना, वो भी ऐसे व्यक्ति से जो फिल्मों में काम करने वाला हो और जिसका धर्म भी अलग हो. हमने उसका नाम बदलकर अभिनव रख दिया ताकि उन्हें लगे कि वो हिंदू लड़का है, लेकिन ये बहुत ही बचकाना और नासमझी भरा फैसला था.”

1991 में हुई शादी

माता-पिता के शुरुआती विरोध के बावजूद, गौरी और शाहरुख ने 25 अक्टूबर, 1991 को शादी कर ली और तब से साथ मिलकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं. गौरी के तीन बच्चे हैं- आर्यन, सुहाना और अबराम. इसी इंटरव्यू में गौरी ने बताया कि उनके बच्चे हिंदू और मुस्लिम दोनों त्योहार मनाते हैं. उन्होंने कहा, “दिवाली पर मैं पूजा का नेतृत्व करती हूँ और परिवार मेरा अनुसरण करता है, और ईद पर शाहरुख लीड करते हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं. मुझे लगता है कि यह सब बहुत सुंदर है और बच्चे इसे स्वीकार करते हैं. वास्तव में, मेरे बच्चे शाहरुख की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं. उनके लिए दिवाली हो या ईद, सब कुछ शानदार है.”