Shah Rukh Khan Viral Video: पास खड़ी थीं पत्नी गौरी और बेटी सुहाना, फिर मैनेजर के दुपट्टे से चेहरा क्यों पोंछने लगे किंग खान?

Shah Rukh Khan Viral Video: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. मामला मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल का है, जहां शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और लंबे समय से उनकी मैनेजर रहीं पूजा ददलानी के साथ पहुंचे थे. दर्शन के दौरान का एक छोटा-सा पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर आते ही लोगों का ध्यान इसी पर टिक गया.

आखिर वीडियो में ऐसा क्या दिखा?

वायरल क्लिप में शाहरुख खान भीड़ के बीच पूजा ददलानी के पास नजर आते हैं. इसके बाद वह उनके दुपट्टे से अपना चेहरा पोंछते दिखाई देते हैं. उसक वक्त उनकी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान भी मौजूद थीं. इसी वजह से वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस छोटे से वाकये को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

गर्मी और भीड़ के बीच पोंछा चेहरा

लालबागचा राजा के पंडाल में दर्शन के दौरान काफी भीड़ थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख पारंपरिक नीले कुर्ते में पहुंचे थे और परिवार के साथ दर्शन व आरती में शामिल हुए. ऐसे माहौल में उनके चेहरे पर पसीना नजर आया और उन्होंने पास मौजूद पूजा ददलानी के दुपट्टे का इस्तेमाल कर लिया. वीडियो में यही पल सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर उठने लगा सवाल

वीडियो सामने आने के बाद कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि जब गौरी खान और सुहाना उनके साथ थीं, तो शाहरुख ने पूजा ददलानी का दुपट्टा ही क्यों इस्तेमाल किया. कुछ लोगों ने इस पल को असहज बताया, जबकि दूसरे यूजर्स ने इसे एख सामान्य और अचानक हुआ वाकया माना. एक यूजर ने कमेंट किया कि क्योंकि गौरी खान का दुपट्टा शिफॉन का था, इसलिए शाहरुख ने उससे पसीना न पोंछते हुए पूजा के कॉटन दुपट्टे में पसीना पोंछ लिया.