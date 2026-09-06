‘पठान हूं, गोली मार दो’, जब शाहरुख ने अंडरवर्ल्ड के सामने झुकने से कर दिया इंकार; फिल्म निर्माता के इस खुलासे से हिली इंडस्ट्री

फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने बताया कि 1990 और 2000 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे अंडरवर्ल्ड के आसान निशाने पर थे. उसी 90 के दशक में शाहरुख खान भी स्टार बने. उन्हें भी अंडरवर्ल्ड की धमकी मिली थी, लेकिन उन्होंने इसका दिलेरी से सामना किया. किंग खान ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें गोली मार दो, लेकिन वो समझौता नहीं करेंगे. इस बात का खुलासा हाल ही में निर्माता संजय गुप्ता ने किया. आइए जानते हैं उन्होंने क्या बताया.

पंजाबी अभिनेता की लाश मिली थी..

फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने हाल ही में हुसैन जैदी फाइल्स के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान इन बातों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 90 के दशक में मनोरंजन की दुनिया में अंडरवर्ल्ड का खौफ था. निर्माता ने बताया, ‘मैंने मुंबई में अंडरवर्ल्ड को अपने चरम पर देखा है. एक पंजाबी अभिनेता थे, उनकी लाश फिल्म सिटी में मिली थी, और बाद में पता चला कि वे मुखबिर थे. मनीषा कोइराला के सचिव, एक सीधे-सादे इंसान, और फिर एक दिन कोई उनके दफ्तर गया और उन्हें गोली मार दी. फिर उन्होंने (अंडरवर्ल्ड) राकेश रोशन जी पर गोलियां चलाईं. हम खुलेआम आसान निशाना थे. ये फिरौती के फोन नहीं हैं, लेकिन ये अलग तरह के मामले हैं.’

शाहरुख ने कहा- पठान हूं, गोली मार दो..

संजय गुप्ता ने आगे बताया, ‘फिल्म इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसे शख्स शाहरुख खान थे, जब उन्हें धमकी दी गई, तो उन्होंने कहा, ‘फिल्म तो कभी नहीं करूंगा, शो कभी नहीं करूंगा. पठान हूं, गोली मारनी है तो मार दो.’ मैं तुमसे डरता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए शो नहीं करूंगा. उन्होंने सचमुच उनका सम्मान अर्जित किया. उन्हें भी जरूर लगा होगा कि कम से कम एक व्यक्ति तो है.’

शाहरुख खान का वर्कफ्रंट

शाहरुख खान की पिछली फिल्मों की बात करें, तो उन्हें ‘पठान’ और ‘जवान’ में देखा गया था. अब शाहरुख सिद्धार्थ आनंद की फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगे, जो दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली है.

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