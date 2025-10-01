सिनेमा से दूर, फिर भी शाहरुख की इस हीरोइन ने अमीरी में दूसरे नंबर पर दर्ज किया अपना नाम, ये हैं 5 सबसे रईस स्टार्स
सिनेमा से दूर, फिर भी शाहरुख की इस हीरोइन ने अमीरी में दूसरे नंबर पर दर्ज किया अपना नाम, ये हैं 5 सबसे रईस स्टार्स

5 Richest Celebs Of Bollywood: हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, शाहरुख खान का नाम सबसे दौलतमंद स्टार में दर्ज हो गया है. लेकिन, क्या आपको पता है कि 4 और सितारे हैं जो बॉलीवुड में सबसे अमीर बताए जा रहे हैं?

By: Shraddha Pandey | Published: October 1, 2025 10:29:00 PM IST

Shah Rukh Khan Juhi Chawla
Shah Rukh Khan Juhi Chawla

Who is the Richest Celeb of Bollywood: बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और स्टारडम के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रईसी के लिए भी जाना जाता है. हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के पांच सबसे अमीर सितारों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में एक बार फिर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने बाज़ी मारी है. आइए जानते हैं किसने कितनी दौलत बनाई है और किस पोजीशन पर कौन है?

शाहरुख खान- 12,490 करोड़

शाहरुख खान सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं. उनकी कमाई फिल्मों, प्रोडक्शन हाउस (रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट), ब्रांड एंडोर्समेंट्स और क्रिकेट टीम (कोलकाता नाइट राइडर्स) तक फैली हुई है. किंग खान का चार्म और बिज़नेस माइंडसेट उन्हें हर बार नंबर वन बनाता है.

जूही चावला- 7,790 करोड़

लिस्ट में दूसरा नाम है जूही चावला का, जो भले ही फिल्मों में कम नजर आती हों लेकिन बिजनेस और रियल एस्टेट से उनकी कमाई शानदार है. शाहरुख खान के साथ मिलकर उन्होंने आईपीएल टीम KKR में भी निवेश किया है. उनकी नेटवर्थ देखकर फैंस हैरान रह जाते हैं.

ऋतिक रोशन- 2,160 करोड़

तीसरे नंबर पर है बॉलीवुड का ‘ग्रीक गॉड’ ऋतिक रोशन. एक्टिंग के अलावा उनके डांस और फिटनेस ब्रांड्स से भी अच्छी कमाई होती है. उनकी फिल्मों की इंटरनेशनल डिमांड और ब्रांड वैल्यू उन्हें टॉप रईस स्टार्स में शामिल करती है.

करण जौहर- 1,880 करोड़

चौथे नंबर पर हैं करण जौहर, जिन्हें सिर्फ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहना कम होगा. धर्मा प्रोडक्शंस आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है. फिल्मों के अलावा, करण जौहर टीवी शोज, ओटीटी कंटेंट और ब्रांड्स से भी बड़ी कमाई करते हैं.

अमिताभ बच्चन- 1,630 करोड़

पांचवें नंबर पर हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी एक्टिंग करियर, टीवी शोज (कौन बनेगा करोड़पति) और एडवर्टाइजमेंट्स से करोड़ों की इनकम होती है. उनकी लोकप्रियता और इमेज उन्हें हर पीढ़ी का सुपरस्टार बनाती है.

स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, ब्रांडिंग और बिजनेस माइंडसेट

इस लिस्ट से साफ है कि बॉलीवुड सिर्फ एक्टिंग से नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, ब्रांडिंग और बिज़नेस माइंडसेट से भी रईस बनने का मौका देता है. शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर किसी की जर्नी इस बात का सबूत है कि मेहनत और सही फैसले आपको ग्लैमर के साथ-साथ अपार दौलत भी दिला सकते हैं.

Tags: 5 Richest Celebs Of Bollywood, Hurun India Rich List 2025
