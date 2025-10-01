‘डर’ के सेट पर ऐसा क्या हुआ था जो 16 सालों तक एक-दूसरे से खफा रहे सनी देओल और शाहरुख खान?
Shah Rukh And Sunny Deol Relation: शाहरुख खान इकलौते एक स्टार हैं, जिनकी दुश्मनी या नाराजगी को लेकर खबरें ना के बराबर आती हैं. लेकिन, क्या आपको पता है कि सनी देओल और शाहरुख के बीच करीब 16 सालों तक बातचीत नहीं हुई. ऐसा क्यों चलिए जानते हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 1, 2025 9:15:39 PM IST

90 का दशक बॉलीवुड का गोल्डन एरा माना जाता है. उस दौर में सनी देओल और शाहरुख खान दोनों अपने-अपने अंदाज से दर्शकों के दिल जीत रहे थे. 1993 में रिलीज हुई फिल्म डर में दोनों एक साथ नजर आए, लेकिन इसी फिल्म ने उनके बीच ऐसी खाई पैदा कर दी कि करीब 16 साल तक दोनों ने आपस में बातचीत तक नहीं की.

सेट पर ‘डर’ का गुस्सा

सनी देओल ने कई बार इंटरव्यू में बताया कि डर की शूटिंग के दौरान वो शाहरुख से नाराज हो गए थे. उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर मुक्का कस लिया और गुस्से में पैंट तक फट गई. ये वाकया इंडस्ट्री में खूब चर्चा का विषय बना. इसके बाद दोनों सितारों ने एक-दूसरे से दूरी बना ली.

16 साल की चुप्पी

इस घटना के बाद दोनों ने सालों तक एक-दूसरे से बातचीत नहीं की. एक तरह से डर सिर्फ पर्दे पर नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी में भी उनके बीच ‘डर’ बन गया. सनी उस दौर को अब “बचपना” कहते हैं और मानते हैं कि उस वक्त चीज़ें अलग थीं और शायद जरूरत से ज्यादा रिएक्शन हो गया था.

गदर 2 ने मिटाया गलतफहमी का डर

सालों की चुप्पी तब टूटी जब 2023 में गदर 2 रिलीज हुई. शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने पहुंचे और फिल्म देखने के बाद उन्होंने खुद सनी को फोन किया. यहीं से दोनों के बीच बातचीत फिर शुरू हुई. सनी ने कहा, “शाहरुख और मैं अब कई बार मिल चुके हैं, फिल्मों पर बात भी की है. अब सबकुछ बहुत बढ़िया है.”

सलमान संग बॉन्ड

जहां शाहरुख संग रिश्ते में उतार-चढ़ाव रहे, वहीं सनी देओल का सलमान खान से हमेशा अच्छा रिश्ता रहा. सनी बताते हैं कि सलमान के उनके पिता धर्मेंद्र संग अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और वो कई बार उनके सेट पर आया भी करते थे. यानी सलमान और सनी के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं रहा.

