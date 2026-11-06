बेटी सुहाना के टैलेंट के कायल हुए शाहरुख, जब King Khan को याद नहीं हुए लिरिक्स; बेटी ने फर-फर गए दिया गाना

Shahrukh Khan: शाहरुख खान अपनी ज़बरदस्त लिप-सिंकिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, इतना कि आलिया भट्ट ने भी एक बार सुपरस्टार से सीखा था. हालांकि, एक्टर ने हाल ही में माना कि उन्हें किंग के गाने तू मिल जाए में एड शीरन के तेज़ लिरिक्स के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हुई. शाहरुख को गाने के बोल याद करने में दिक्कत हुई, लेकिन वो इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए कि उनकी बेटी सुहाना खान ने कितनी आसानी से गाने पर लिप-सिंक किया.

शाहरुख खान को नहीं याद हो रहे थे लिरिक्स

शाहरुख की बेटी सुहाना ने इंस्टाग्राम पर एक GRWM (गेट रेडी विद मी) वीडियो शेयर किया, जब वो मनीष मल्होत्रा ​​की दिवाली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थीं. वीडियो में, एक्टर किंग के गाने तू मिल जाए में एड शीरन के हिस्से पर लिप-सिंक करते हुए अपने बाल और मेकअप करवाती हुई दिखीं. वीडियो एक ट्रांज़िशन के साथ खत्म हुआ जिसमें सुहाना नाइट सूट पहनने से लेकर दिवाली बैश के लिए लाल और सुनहरे लहंगे में शानदार लग रही थीं.

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जब सुहाना को पापा ने किया चीयर

शाहरुख ने वीडियो पर तुरंत रिएक्ट किया और लिखा, “आपको शब्द कैसे याद हैं, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एड बहुत तेज़ गाता है!!!” सुपरस्टार का कमेंट देखकर फैंस बहुत खुश हुए. एक फैन ने लिखा, “क्योंकि वो आपकी बेटी है.” दूसरे ने कमेंट किया, “उसे ये स्किल्स आपसे मिली हैं.” एक और कमेंट में लिखा था, “पिता का अपनी बेटी के लिए चीयर करना सबसे अच्छी बात है.” एक और फैन ने लिखा, “किंग और उसकी प्रिंसेस के लिए सब कुछ मुमकिन है.” सुहाना किंग के साथ थिएटर में डेब्यू करेंगी. एक्टर, जिन्होंने ज़ोया अख्तर की नेटफ्लिक्स फिल्म द आर्चीज़ से एक्टिंग में डेब्यू किया था, अब बड़े पर्दे पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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