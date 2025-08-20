आर्यन खान की ‘The Bads of Bollywood’ का धमाका, स्टारकास्ट और कैमियो ने बढ़ाया बज

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने आखिरकार अपने डेब्यू प्रोजेक्ट से परदा उठा दिया है। Netflix पर आने वाली वेब सीरीज The Bads of Bollywood हर तरफ चर्चा में है। इसके पीछे वजह सिर्फ आर्यन का निर्देशन नहीं, बल्कि इसकी दमदार स्टारकास्ट और ग्लैमर से भरी दुनिया भी है।

इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आर्यन ने इसे न सिर्फ लिखा है बल्कि डायरेक्ट भी किया है। कहानी बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे छुपी सच्चाई और चालबाजियों पर आधारित बताई जा रही है। यानी दर्शकों को यहां सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि इंडस्ट्री का ग्रे शेड भी देखने को मिलेगा।

लीड रोल में दिखेंगे ये कलाकार

मुख्य किरदारों में लक्ष्य (Lakshya) और सहेर बंबा (Sahher Bambba) नजर आएंगे। दोनों ही यंग एक्टर्स इस सीरीज में अपने नए अंदाज से दर्शकों को चौंकाने वाले हैं। इनके साथ बॉबी देओल और मोना सिंह जैसे नामी कलाकार भी शामिल हैं। वहीं, राघव जुयाल, मनीष चौधरी, मनोज पाहवा, अन्या सिंह जैसे एक्टर्स इस कहानी को और मज़बूत बनाएंगे।

इन सितारों का कैमियो भी होगा

लेकिन, असली तड़का तो इसके कैमियो से लगने वाला है। खबर है कि सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे सितारे स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे। खुद शाहरुख खान ने भी फैंस को इशारा दिया है कि “मैं तो हूं ही… हक से!” यानी किंग खान का जलवा भी देखने को मिल सकता है। ये बयान शाहरुख ने एक्स पर आस्क एस आर के सेशन के दौरान एक फैन के सवाल पर दिया था।

20 अगस्त को आया प्रीव्यू

20 अगस्त 2025 को रिलीज हुए इसके प्रीव्यू ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इंडस्ट्री के लोग पहले ही इसे Unbelievable बता रहे हैं। साफ है कि आर्यन खान ने अपने पहले ही प्रोजेक्ट से बड़ा दांव खेला है। अब देखना यह होगा कि क्या The Bads of Bollywood वाकई बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की सच्चाई उतनी ही धांसू दिखा पाएगी, जितनी उम्मीद जगाई जा रही है।