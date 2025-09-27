बादशाह खान के दोनों बच्चों ने किया नाम खराब! बेटी एक्टिंग में फ्लॉप, बेटा खराब कंटेंट का ‘सुल्तान’
Shah Rukh Khan Kids: नेटफ्लिक्स नेपो किड्स का ठिकाना बनता जा रहा है. पहले बादशाह खान की बेटी की फिल्म इसी ओटीटी पर आई और बेटे की वेब सीरीज भी. लेकिन, बादशाह खान के दोनों ही बच्चे पापा के साथ नेटफ्लिक्स का नाम भी खराब करते दिख रहे हैं.

By: Prachi Tandon | Published: September 27, 2025 1:34:22 PM IST

Aryan Khan Web Series Bads of Bollywood: क्या नेटफ्लिक्स पर फिल्म या वेब सीरीज का रिलीज होना सक्सेस की गांरटी है? क्या नेटफ्लिक्स नेपो किड्स का ठिकाना बनता जा रहा है? क्या बॉलीवुड की जवानी और बुढ़ापा खपाने की इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार कोशिश हो रही है? कहीं इस चक्कर में नेटफ्लिक्स अपनी ही लुटिया न डुबा ले. यह सभी बातें यूं ही नहीं, बस बादशाह खान के बच्चों की फिल्म और वेब सीरीज देखने के बाद उठ रही हैं. अगर आपने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी की डेब्यू फिल्म द आर्चीज और बेटे की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी है तो आप यहां कही बातों से रिलेट कर पाएंगे.

बादशाह खान का नाम डुबा रहे हैं दोनों बच्चे?

शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है. शाहरुख ने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से लाखों नहीं, करोड़ों को अपना दीवाना बनाया है. लेकिन, अब समय आ गया है जब शाहरुख यानी बादशाह खान अपनी सत्ता बच्चों को सौंपना चाहते हैं. यही वजह है कि एक साल के अंदर शाहरुख खान के दोनों बच्चों का फिल्मी डेब्यू हो गया है. 

जहां शाहरुख खान की बेटी एक्ट्रेस बनने की राह पर चल पड़ी है, वहीं बेटा अपनी पहली वेब सीरीज लेकर आया है. लेकिन, बादशाह खान के दोनों बच्चे अभी तक कुछ खास ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाए हैं. 

सुहाना खान का फ्लॉप डेब्यू!

शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी फिल्म द आर्चीज से बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया है. शाहरुख की बेटी होने और विदेश से एक्टिंग की पढ़ाई करने के बाद द आर्चीज में सुहाना से फैंस को बहुत सारी उम्मीदें थीं. लेकिन, वह उन उम्मीदों पर खास उतर नहीं पाईं और न ही उनकी एक्टिंग को खास सरहाया गया. बल्कि, उनके साथ फिल्म में खुशी कपूर भी थीं वह ज्यादा लाइमलाइट लूटने में कामयाब रहीं. 

आर्यन खान क्या हैं खराब कंटेंट के सुल्तान? 

सुहाना खान का डेब्यू फीका रहने के बाद आर्यन खान की वेब सीरीज चर्चाओं में आ गई थी. ऐसा कहा जा रहा था कि आर्यन खान कुछ बवाली चीज बना रहे हैं, जो हिंदी वेब सीरीज के कंटेंट को नया मोड़ दे देगी. लेकिन जब आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी बैड्स ऑफ बॉलीवुड आई तो वह बिल्कुल फुस्स गुबारे की तरह निकली. 

बैड्स ऑफ बॉलीवुड को जितनी भी पॉपुलैरिटी मिली है या मिल रही है वह सिर्फ शाहरुख खान या सीरीज में दिख रहे बॉबी देओल, राघव जुयाल और लक्ष्य लालवानी जैसे एक्टर्स की वजह से मिल रही है. इसके अलावा सीरीज में न तो कोई सिर है और न ही कोई पैर. कमाल की बात तो यह है आखिरी में वेब सीरीज का प्लॉट ही पूरा पलट जाता है और हीरो-हीरोइन भाई-बहन निकल आते हैं. ऐसी पहली सीरीज देने के बाद आर्यन खान कंटेंट की दुनिया के सुल्तान बन पाएंगे या नहीं, यह कहना थोड़ा मुश्किल है. 

हालांकि, यह करियर की शुरुआत है. शाहरुख भी जब फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने थे तो पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री के सुपरस्टार या बादशाह नहीं बन गए थे. बाकी कहते हैं ना जिंदगी का सफर लंबा है…

