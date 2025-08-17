Home > मनोरंजन > ‘भाई अब उम्र होग गई…’ फैन की बिन मांगी सलाह पर गुस्से से लाल हुए Shah Rukh Khan, दे डाला ऐसा जवाब ट्रोल्स की हो गई बोलती बंद

Shah Rukh Khan Slams Trollers: शाहरुख खान को एक फैन ने रिटायर होने की सलाह दी। जिस पर किंग खान गुस्से से लाल हो गए। साथ ही एक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई।

Published: August 17, 2025 11:28:27 IST

Shah Rukh Khan Slams Trollers: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 59 साल के हो चुके हैं। लेकिन आज भी लोगों पर उनका जादू वैसे का वैसा ही चलता है। वह आज ही अपनी फिल्मों में लीड किरदारा निभाते हुए नजर आते हैं। वह हर बार अपनी एक्टिंग और फिटनेस से फैंस को हैरान कर देते हैं। फिल्म जवाब और पठान में जबरदस्त एक्शन स्टंट कर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि फिलहाल वह रिटायरमेंट के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालांकि फिलहाल उन्हें जरूरत भी नहीं है, आज भी उनकी फिल्में उसी तरह कमाल दिखाती है, जिस तरह 20 साल पहले दिखाया करती थी। फैंस अक्सर उनकी फिल्म का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। 

शाहरूख ने लगाई ट्रेल्स को फटकार

हाल ही में एक फैन ने शाहरुख को एक्टिंग से रिटायर होने की सलाह दी। उसकी सलाह सुन किंग खान भड़क उठे। एक्टर ने उसे जवाब देकर ये साबित कर दिया कि कोई उन्हें कितना भी ट्रोल कर ले, उन्हें इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल शाहरुख खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Ask SRK सेशन चलाया था। इसी सेशन के दौरान एक फैन ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि-भाई अब उमर हो गई रिटायरमेंट लेलो दूसरे बच्चे को आगे आने दो…। इसका जवाब देते हुए शाहरूख खान ने कहा कि-भाई तेरे सवालों का बचपन जब चला जाए…फिर कुछ अच्छा सा पूछना! कृपया तब तक अस्थायी सेवानिवृत्ति में रहिए।

वहीं एक और फैन ने किंग खान से सवाल करते हुए कहा कि-क्या ज़्यादा दुखता है… जिम की चोट या ट्विटर पर ट्रोल्स पढ़ना? इस सवाल का जवाब देते हुए शाहरूख खान ने कहा कि-डम्बल और एक्शन मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं… लेकिन शब्द मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते!! मैं अपने दिल के संगीत को सुनने में बहुत व्यस्त हूं यार।

एक यूजर ने उनकी फिल्म के बारे में सवाल करते हुए कहा कि- आपकी अगली फिल्म कब तक आएगी? इसका जवाब देते हुए किंग खान ने लिखा-कुछ अच्छे शॉट लगाए…जल्द ही फिर से शुरू करूंगा। सिर्फ़ लेग शॉट लगाए, फिर ऊपरी शरीर पर…इंशाअल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा। Sid Anand पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

