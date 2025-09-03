Home > मनोरंजन > Punjab Floods: शाहरुख खान के इमोशनल पोस्ट पर टूट पड़े ट्रोलर्स, बोले- दुआ से पेट नहीं भरता…

Shah Rukh Khan Trolled: पंजाब बाढ़ पर शाहरुख खान ने पीड़ितों के लिए संवेदनात्मक पोस्ट शेयर किया। जहां फैंस ने उनकी तारीफ की, वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 3, 2025 19:29:46 IST

Shah Rukh Khan On Punjab floods
Shah Rukh Khan On Punjab floods

Shah Rukh Khan Viral Post: पंजाब में आई बाढ़ ने जहां हजारों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, वहीं सोशल मीडिया पर इस आपदा को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। ऐसे समय में जब आम लोग मदद और सहानुभूति की उम्मीद कर रहे थे, बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी शख्सियत ने बेघरों को सहारा और संवेदवाएं दीं। इस बीच, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जो ट्रोलिंग का निशाना बन गया।

दरअसल, किंग खान ने इस आपदा के बीच पंजाब के लोगों के लिए दिल से संदेश साझा किया। उन्होंने प्रार्थनाओं और हिम्मत के शब्दों के जरिए पीड़ितों के साथ खड़े होने का इशारा किया। फैंस ने इसे उनकी संवेदनशीलता और जुड़ाव की निशानी बताया। लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे ही उनका पोस्ट वायरल हुआ, कुछ यूजर्स ने इसे लेकर तंज कसना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, “दुआओं से पेट नहीं भरते, थोड़ा फंड भी भेज दो।” तो किसी ने यह भी कह दिया, “फिल्मों के प्रमोशन जितनी मेहनत मदद पर भी करो।”

यहां देखें शाहरुख खान का पोस्ट



शाहरुख जबरदस्त हो रहे ट्रोल

ट्रोलिंग यहीं तक नहीं रुकी। कुछ यूजर्स ने उनके शब्दों को ‘फिल्टर वाली दुआ’ बताया, तो किसी ने इसे “फ्लड पर भी ब्रांडिंग” कहकर मजाक उड़ाया। हालांकि, दूसरी तरफ कई लोगों ने ट्रोलर्स को फटकार लगाई और कहा कि कम से कम किसी ने आवाज उठाई, ये भी बड़ी बात है।

इन सितारों ने बढ़ाया मदद का हाथ

बता दें कि इसके पहले संजय दत्त, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, सोनू सूद और एमी विर्क जैसे सितारों ने पंजाब में आई इस पर आपदा में शिकार हुए पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। जहां दिलजीत ने 10 गांव को गोद लेने का वादा किया। एमी विर्क ने 200 घर बनाने का वादा किया।

