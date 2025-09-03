Punjab Floods: शाहरुख खान के इमोशनल पोस्ट पर टूट पड़े ट्रोलर्स, बोले- दुआ से पेट नहीं भरता…

Shah Rukh Khan Viral Post: पंजाब में आई बाढ़ ने जहां हजारों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, वहीं सोशल मीडिया पर इस आपदा को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। ऐसे समय में जब आम लोग मदद और सहानुभूति की उम्मीद कर रहे थे, बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी शख्सियत ने बेघरों को सहारा और संवेदवाएं दीं। इस बीच, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया जो ट्रोलिंग का निशाना बन गया।

दरअसल, किंग खान ने इस आपदा के बीच पंजाब के लोगों के लिए दिल से संदेश साझा किया। उन्होंने प्रार्थनाओं और हिम्मत के शब्दों के जरिए पीड़ितों के साथ खड़े होने का इशारा किया। फैंस ने इसे उनकी संवेदनशीलता और जुड़ाव की निशानी बताया। लेकिन सोशल मीडिया पर तस्वीर हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे ही उनका पोस्ट वायरल हुआ, कुछ यूजर्स ने इसे लेकर तंज कसना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, “दुआओं से पेट नहीं भरते, थोड़ा फंड भी भेज दो।” तो किसी ने यह भी कह दिया, “फिल्मों के प्रमोशन जितनी मेहनत मदद पर भी करो।”

यहां देखें शाहरुख खान का पोस्ट

My heart goes out to those in Punjab impacted by these devastating floods. Sending prayers and strength… The spirit of Punjab shall never break… may God bless them all. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 3, 2025







शाहरुख जबरदस्त हो रहे ट्रोल

ट्रोलिंग यहीं तक नहीं रुकी। कुछ यूजर्स ने उनके शब्दों को ‘फिल्टर वाली दुआ’ बताया, तो किसी ने इसे “फ्लड पर भी ब्रांडिंग” कहकर मजाक उड़ाया। हालांकि, दूसरी तरफ कई लोगों ने ट्रोलर्स को फटकार लगाई और कहा कि कम से कम किसी ने आवाज उठाई, ये भी बड़ी बात है।

इन सितारों ने बढ़ाया मदद का हाथ

बता दें कि इसके पहले संजय दत्त, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, सोनू सूद और एमी विर्क जैसे सितारों ने पंजाब में आई इस पर आपदा में शिकार हुए पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। जहां दिलजीत ने 10 गांव को गोद लेने का वादा किया। एमी विर्क ने 200 घर बनाने का वादा किया।