View this post on Instagram

#Watchin Charming King showing the sign of #danceplus5 when he arrived on the set! @sriyanofficialgroup @iamsrk #shahrukhkhan #srkkajol #srk #srklovers #srkbirthday #hollywood #srklover #shahrukhkhanfanclub #shahrukhkhan #srkdelicious #srkanushka #shahrukh_khan #srk_stoty_of_the_struggle_and_succes #shahrukhkhanfans #srkfanclub #srkthebiggeststarofalltime #srkiansforever #srkajolworlds #sriyanofficial #shahrukkhan #srkian #shahrukhan #srkfan #srkforever #srkstyle #shahrukhkhanfansclub #superstar