किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…

Shah Rukh Khan Mother In Law: बॉलीवुड के किंग खान का परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और बेटी आर्यन खान दोनों अपने करियर की शुरूआत कर चुके हैं। इन दिनों आर्यन के शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा बज बना हुआ है। इस शो का फर्स्ट लुक टीजर हर तरफ छाया हुआ है। आर्यन खान ने अपने करियर की शुरूआत एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर के तौर पर की है।

गौरी की मम्मी ने लगाए ठुमके

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीव्यू लॉन्च के बाद शाहरूख खान की सासू मां सविता छिब्बर सुर्खियों में छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर आर्यन खान की नानी का वीडिया वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वह अपने बेटे विक्रांत छिब्बर के साथ ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं। सविता छिब्बर का ये वीडियो उनकी पोती आलिया छिब्बर ने शेयर किया है। इस वीडियो में गौरी खान की मम्मी खूब मस्ती से डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके ठुमके देखकर सोशल मीडिया यूजर हैरान रह गए हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आलिया ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- अब आपको पता चला कि मुझे ये कहां से मिला। मेरे दो फेवरेट, दादी और पापा। सविता छिब्बर 78 साल की हो गई हैं, लेकिन वह आज भी हर पल का मजा लेती हैं। फन और मस्ती का मोड आज भी उनके अंदर है। यह वीडियो देख यूजर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

जल्द आएगी आर्यन खान की सीरीज