Home > मनोरंजन > किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…

किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…

Shah Rukh Khan Mother In Law: गौरी खान की मां और शाहरुख खान की सास सविता छिब्बर का एक वी़डियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान रह गए हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 23, 2025 13:08:15 IST

Shah Rukh Khan Mother In Law
Shah Rukh Khan Mother In Law
Shah Rukh Khan Mother In Law: बॉलीवुड के किंग खान का परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और बेटी आर्यन खान दोनों अपने करियर की शुरूआत कर चुके हैं। इन दिनों आर्यन के शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा बज बना हुआ है। इस शो का फर्स्ट लुक टीजर हर तरफ छाया हुआ है। आर्यन खान ने अपने करियर की शुरूआत एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर के तौर पर की है। 

गौरी की मम्मी ने लगाए ठुमके

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीव्यू लॉन्च के बाद शाहरूख खान की सासू मां सविता छिब्बर सुर्खियों में छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर आर्यन खान की नानी का वीडिया वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में वह अपने बेटे विक्रांत छिब्बर के साथ ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं। सविता छिब्बर का ये वीडियो उनकी पोती आलिया छिब्बर ने शेयर किया है। इस वीडियो में गौरी खान की मम्मी खूब मस्ती से डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके ठुमके देखकर सोशल मीडिया यूजर हैरान रह गए हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

आलिया ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- अब आपको पता चला कि मुझे ये कहां से मिला। मेरे दो फेवरेट, दादी और पापा। सविता छिब्बर 78 साल की हो गई हैं, लेकिन वह आज भी हर पल का मजा लेती हैं। फन और मस्ती का मोड आज भी उनके अंदर है। यह वीडियो देख यूजर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। 

जल्द आएगी आर्यन खान की सीरीज 

बता दें कि यह एक फैमिली गेट टु गेदर है। जिसमें सविता अपने बेटे विक्रांत के साथ खूब डांस एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। सविता छिब्बर के इस वीडियो पर अब तक 2,832 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इन दिनों आर्यन खान भी काफी चर्चा में हैं, 20 अगस्त को शो का प्रीव्यू लॉन्च हो रहा है। इस दौरान टीजर में आर्यन का स्वैग देखने को मिला। दर्शक इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

 

Tags: shah rukh khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…
किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…
किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…
किंग खान की सुपर Cool सासू मॉम, 78 की उम्र में कर डाला ऐसा कांड! देख लोगों की फटी रह जाएंगी आंखें…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?