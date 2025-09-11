Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा

Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा

Shah Rukh Khan Meer Foundation: पंजाब में आई बाढ़ के कारण लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. ऐसे में शाहरुख खान की 'मीर फाउंडेशन' ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित 1,500 परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई. खाना, दवा और जरूरत की वस्तुएं दी गई.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 11, 2025 19:48:49 IST

Shahrukh Meer Foundation
Shahrukh Meer Foundation

Meer Foundation Helps In Punjab Floods: पंजाब में आई बाढ़ से हजारों लोग परेशान हुए हैं और कई परिवारों की जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है. ऐसे समय में कई बॉलीवुड सितारों ने भी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है. इस लिस्ट में अब शारुख खान का नाम भी दर्ज हो गया है. शाहरुख खान (Shah rukh khan) की मीर फाउंडेशन (Meer Foundation) ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजकर मदद की है.

फाउंडेशन ने अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में 1,500 परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई. किट्स में खाने-पीने की चीजें, दवाइयां, तिरपाल, गद्दे, मच्छरदानी और स्वच्छता का सारा सामान शामिल था. इसका मकसद था कि लोग कम से कम बेसिक जरूरतों के लिए परेशान न हों और थोड़ी राहत महसूस कर सकें.

शाहरुख खान बाढ़ पीड़ितों के लिए की थी प्रार्थना

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए एक पोस्ट के जरिए अपना संवेदनाएं व्यक्त की थीं. उन्होंने लिखा था कि, ‘पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मेरा दिल उनके साथ है. मेरी प्रार्थनाएं उनके लिए हैं. उम्मीद है कि जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा.’ उनके इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें खूब ट्रोल किया था.  वहीं, कुछ लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील भी की थी.

मीर फाउंडेशन रहता है एक्टिव

मीर फाउंडेशन पहले भी कई राहत और चैरिटेबल कामों में एक्टिव रहा है. यह सिर्फ नाम का संगठन नहीं है, बल्कि असली मदद करने में भी आगे रहता है. फाउंडेशन की यह पहल प्रभावित लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है. फाउंडेशन इसके पहले एसिड पीड़ितों का भी सहारा बनी थी.

Tags: punjab floodsshah rukh khanShah Rukh Khan charityShah Rukh Khan Meer FoundationSRK social work
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा
Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा
Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा
Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा