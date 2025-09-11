Punjab Floods: बाढ़ पीड़ितों को शाहरुख की ‘Meer Foundation’ ने दी नई उम्मीद, 1,500 परिवारों को सहारा

Meer Foundation Helps In Punjab Floods: पंजाब में आई बाढ़ से हजारों लोग परेशान हुए हैं और कई परिवारों की जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है. ऐसे समय में कई बॉलीवुड सितारों ने भी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है. इस लिस्ट में अब शारुख खान का नाम भी दर्ज हो गया है. शाहरुख खान (Shah rukh khan) की मीर फाउंडेशन (Meer Foundation) ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजकर मदद की है.

फाउंडेशन ने अमृतसर, पटियाला, फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों में 1,500 परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई. किट्स में खाने-पीने की चीजें, दवाइयां, तिरपाल, गद्दे, मच्छरदानी और स्वच्छता का सारा सामान शामिल था. इसका मकसद था कि लोग कम से कम बेसिक जरूरतों के लिए परेशान न हों और थोड़ी राहत महसूस कर सकें.

शाहरुख खान बाढ़ पीड़ितों के लिए की थी प्रार्थना

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर भी बाढ़ पीड़ितों के लिए एक पोस्ट के जरिए अपना संवेदनाएं व्यक्त की थीं. उन्होंने लिखा था कि, ‘पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मेरा दिल उनके साथ है. मेरी प्रार्थनाएं उनके लिए हैं. उम्मीद है कि जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा.’ उनके इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें खूब ट्रोल किया था. वहीं, कुछ लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील भी की थी.

My heart goes out to those in Punjab impacted by these devastating floods. Sending prayers and strength… The spirit of Punjab shall never break… may God bless them all. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 3, 2025

मीर फाउंडेशन रहता है एक्टिव

मीर फाउंडेशन पहले भी कई राहत और चैरिटेबल कामों में एक्टिव रहा है. यह सिर्फ नाम का संगठन नहीं है, बल्कि असली मदद करने में भी आगे रहता है. फाउंडेशन की यह पहल प्रभावित लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है. फाउंडेशन इसके पहले एसिड पीड़ितों का भी सहारा बनी थी.