जब Shah Rukh Khan ने खुद से 31 साल छोटी इस हसीना के चूमे थे गाल, प्रीति जिंटा की फटी रह गई थीं आखें! इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा वीडियो

Shah Rukh Khan Viral Video: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपनी फिल्मों के लेकर अक्सर सुर्खियां बंटोरते रहते हैं। उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है। उन्होंने अपने करियर में कई धमाकेदार फिल्में दी हैं, जिनमें देवदास, मैं हू ना, जवान, पठान, दिलवालें दुल्हनियां ले जाएंगे शामिल हैं। फिल्म देवदास का फैंस के बीच आज भी क्रेज है। एक्टर की फिल्मों से जुड़ी कई तस्वीरे, वीडियोज इंटरनेट पर छाई रहती हैँ। वहीं एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियों में वह छोटी सी जाह्नवी कपूर को किस करते दिख रहे हैं।

“I feel a great sense of achievement in having played a role that Dilip Saab did. I’m nowhere in the same league. My #Devdas is just a tribute to his performance” #ShahRukhKhan👏🏻 #DilipKumar

Is that lil Jahnvi? She’s adorable. And so is Gauri, beaming with pride for Shah Rukh😊 pic.twitter.com/p7NnATlX8T

