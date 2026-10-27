कातिल नहीं, आशिक हूं…, ‘किंग’ से सामने आया शाहरुख का किलर लुक; गुलाब का फूल और पिस्तौल लिए दिखे अभिनेता

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ का नया पोस्टर जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि वो कातिल नहीं, आशिक हैं. पोस्टर में शाहरुख का लुक जबरदस्त है, जो नेटिजंस का ध्यान खींच रहे हैं. देखें क्या है पोस्टर.

पोस्टर में क्या दिखा?

‘किंग’ फिल्म के नए पोस्टर में शाहरुख खान मुंह में गुलाब लिए आग में चलते दिख रहे हैं. वहीं उनके हाथ में बंदूक है और उनका एक्सप्रेशन बहुत इंटेंस है. इंस्टाग्राम पर पोस्टर साझा करते हुए, शाहरुख ने इसे कैप्शन दिया, ‘आज फिर याद आया… कातिल नहीं… आशिक हूं…. किंग सिनेमाघरों में 24.12.26.’ यह कैप्शन उनकी साल 1999 की आइकॉनिक फिल्म बादशाह के टाइटल ट्रैक का ज़िक्र है.

किंग का पहला लुक कब आया था?

किंग फिल्म का टाइटल 2 नवंबर, 2025 को बताया गया था, जो शाहरुख के 60वें जन्मदिन के मौके पर था. पहली झलक में उन्हें सिल्वर बालों वाले अवतार में दिखाया गया था, जिसमें एक ज़बरदस्त एक्शन-हीरो लुक और डायलॉग था, ‘डर नहीं, हताश हूं.’ वहीं, इस साल जनवरी में, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ डेट अनाउंस की थी.

फिल्म के बारे में

किंग में शाहरुख खान लीड रोल में हैं और इसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. पठान (2023) के बाद यह फिल्म सिद्धार्थ के साथ शाहरुख की दूसरी फिल्म है. किंग फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, सौरभ शुक्ला और दूसरे कलाकार भी हैं. यह प्रोजेक्ट शाहरुख की अपनी बेटी सुहाना के साथ पहली फिल्म है, जिन्होंने 2023 में ‘द आर्चीज़’ से एक्टिंग में डेब्यू किया था. यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज होगी.

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