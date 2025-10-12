Filmfare Awards में रीक्रिएट हुआ ‘राहुल अंजलि’ वाला मैजिकल मोमेंट, 90 के दौर में खो गए फैंस

Shahrukh Khan Kajol Dance: 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (70th Filmfare Awards) की रात बॉलीवुड के लिए सिर्फ अवॉर्ड्स की नहीं, बल्कि यादों और इमोशंस की रात बन गई. जैसे ही शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) साथ स्टेज पर आए, पूरा माहौल तालियों और सीटीयों से गूंज उठा. दोनों ने मिलकर वो कर दिखाया, जिसकी फैंस सालों से उम्मीद कर रहे थे. उन्होंने 90s का वो जादू फिर से जिंदा कर दिया.

शुरुआत तो एनर्जी से भरी परफॉर्मेंस से हुई. जिसमें, सिद्धांत चतुर्वेदी और कृति सेनन ने धमाल मचाया. लेकिन असली शोस्टॉपर बने शाहरुख और काजोल. जैसे ही कुछ कुछ होता है का आइकॉनिक गाना “लड़की बड़ी अंजानी है” बजा, फैंस की धड़कनें तेज हो गईं. इसके बाद, सूरज हुआ मद्धम और ये लड़का है दीवाना पर दोनों ने जिस ग्रेस और चार्म के साथ डांस किया, उसने सबका दिल जीत लिया.

नेवी ब्लू सूट में शाहरुख खान हमेशा की तरह रॉयल लगे, जबकि काजोल ब्लैक साड़ी में बिल्कुल क्लासिक ब्यूटी लगीं. दोनों की कैमिस्ट्री देखकर लगा जैसे वक्त थम गया हो. परफॉर्मेंस के आखिर में जब शाहरुख ने काजोल को गले लगाया, तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा.

करण जौहर ने शाहरुख-काजोल को लगाया गले

और तभी, करण जौहर भी मंच पर पहुंच गए. शाहरुख काजोल को गले लगाते देख वो भी खुद को रोक नहीं सके. और जाके उन्हें हग कर लिया. तीनों को साथ देखकर फैंस के लिए ये पल किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था. सोशल मीडिया पर इस री-यूनियन के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं. किसी ने लिखा, “दिल फिर से कॉलेज टाइम में चला गया,” तो किसी ने कहा, “शाहरुख-काजोल मतलब प्योर जादू.”

इन सितारों ने जीता अवॉर्ड

अवॉर्ड्स की बात करें तो इस साल बेस्ट एक्टर का खिताब अभिषेक बच्चन (I Want To Talk) और कार्तिक आर्यन (Chandu Champion) ने साझा किया. जबकि, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को Jigra के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला.