सुप्रिया सुले की बेटी की प्री-वेडिंग पार्टी ने शाहरुख खान ने लगाए ठुमके, वायरल हुआ ‘कोई मिल गया’ पर उनका डांस, देखें वीडियो

सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी इन दिनों सेलिब्रिटी शादी के रूप में सुर्ख़ियों में बनी हुई है. हाल ही में शादी से पहले प्री-वेडिंग पार्टी आयोजित की गयी, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुईं.

इस पार्टी में शाहरुख खान समेत कई प्रमुख अतिथि मौजूद थे. इस कार्यक्रम के वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं, जिनमें शाहरुख खान को मेहमानों से बातचीत करते और डांस करते हुए देखा जा सकता है.

किंग खान के डांस का वीडियो हुआ वायरल

एक वायरल वीडियो में शाहरुख खान दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों के साथ डांस फ्लोर पर थिरकते नजर आए. अभिनेता ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, जिनमें बंद-गला डिज़ाइन वाली एक शानदार जैकेट भी शामिल थी. उन्होंने इस पार्टी में अपनी 1998 की फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ के गाने ‘कोई मिल गया’ पर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. शाहरुख की परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब पसंद किया और नेटिजन्स ने भी उनकी तारीफ की.

इसके अलावा एक अन्य वीडियो में, शाहरुख खान सांसद सुप्रिया सुले और अन्य मेहमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए.

When MP Supriya Sule had a fan moment with Shah Rukh Khan 👑 pic.twitter.com/d0SfWn7yOP — Rahil Mohammed | Pune Voice 🇮🇳 (@iamRahilM) June 20, 2026

सारंग लखानी से हो रही है रेवती सुले की शादी

बता दें कि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और सदानंद सुले की बेटी रेवती सुले का विवाह शनिवार, 20 जून को सारंग लखानी से हुआ. सारंग उद्योगपति अरुण लखानी के पुत्र हैं और वर्तमान में नागपुर स्थित विश्वराज ग्रुप के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सारंग महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ रहे हैं.