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‘झूमे जो पठान’ पर जमकर थिरके बॉलीवुड के ‘किंग’, मंगलौर में शाहरुख खान का दिखा अनोखा अंदाज, वीडियो वायरल

Shah Rukh Khan: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान गुरुवार को कर्नाटक के मंगलौर में एक इवेंट में जमकर झूमे. अभिनेता ने 'झूमे जो पठान' और 'डीडीएलजे' के गाने पर किया डांस, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 26, 2026 11:06:47 AM IST

शाहरुख खान ने किया जोरदार डांस
शाहरुख खान ने किया जोरदार डांस


बॉलीवुड के किंग खान ने कर्नाटक के मंगलौर में बॉलीवुड में 34 साल पूरे होने का जश्न मनाया और अपने प्रशंसकों के लिए उस शाम को यादगार बना दिया. अभिनेता ने मंच पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.  ‘चम्मक छल्लो’ और ‘झूमे जो पठान’ जैसे हिट गानों पर किंग खान ने डांस किया. देखें वायरल वीडियो. 

मंगलौर में शाहरुख ने बिताए शुरुआती साल

आपको बता दें कि शाहरुख खान का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन उन्होंने बचपन के शुरुआती पांच साल मंगलौर में अपने दादा इफ्तिखार अहमद के साथ बिताए थे.

इवेंट में मचाया धमाल

गुरुवार को शाहरुख खान कर्नाटक के मैंगलोर में एक रियल एस्टेट कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. यह दौरा उनके लिए इसलिए भी खास रहा, क्योंकि इसी दिन उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म ‘दीवाना’ की रिलीज के 34 साल पूरे हुए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कन्नड़ में लोगों का अभिवादन किया और कहा, ‘धन्यवाद, मैंगलोर! जब मैं यहां आ रहा था, तब मुझे नहीं पता था कि यहां कैसा माहौल होगा. लेकिन एयरपोर्ट से लेकर इस कार्यक्रम तक मुझे लोगों का जो प्यार, अपनापन और उत्साह मिला, उसने मेरा दिल जीत लिया.’

किया जोरदार डांस

शाहरुख खान ने इस कार्यक्रम को अपने करियर के जश्न में बदल दिया और दर्शकों को अपने कुछ सबसे बड़े हिट गानों पर शानदार प्रस्तुतियां दीं. शाम के कई वीडियो में सुपरस्टार को ‘झूमे जो पठान’ गाने पर धमाल मचाया. इसके बाद शाहरुख ने DDLJ के आइकॉनिक मूमेंट को भी दिखाया, जिससे वहां मौजूद लोग झूम उठे. दर्शकों की बार-बार फरमाइश पर जब उन्होंने ‘छम्मक छल्लो’ गाने पर डांस किया तो उन्हें सबसे जोरदार तालियां मिलीं.


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Tags: bollywoodshah rukh khan
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‘झूमे जो पठान’ पर जमकर थिरके बॉलीवुड के ‘किंग’, मंगलौर में शाहरुख खान का दिखा अनोखा अंदाज, वीडियो वायरल

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‘झूमे जो पठान’ पर जमकर थिरके बॉलीवुड के ‘किंग’, मंगलौर में शाहरुख खान का दिखा अनोखा अंदाज, वीडियो वायरल
‘झूमे जो पठान’ पर जमकर थिरके बॉलीवुड के ‘किंग’, मंगलौर में शाहरुख खान का दिखा अनोखा अंदाज, वीडियो वायरल
‘झूमे जो पठान’ पर जमकर थिरके बॉलीवुड के ‘किंग’, मंगलौर में शाहरुख खान का दिखा अनोखा अंदाज, वीडियो वायरल
‘झूमे जो पठान’ पर जमकर थिरके बॉलीवुड के ‘किंग’, मंगलौर में शाहरुख खान का दिखा अनोखा अंदाज, वीडियो वायरल