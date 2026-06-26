‘झूमे जो पठान’ पर जमकर थिरके बॉलीवुड के ‘किंग’, मंगलौर में शाहरुख खान का दिखा अनोखा अंदाज, वीडियो वायरल

मंगलौर में शाहरुख ने बिताए शुरुआती साल
इवेंट में मचाया धमाल
किया जोरदार डांस
King Shah Rukh Khan energetic performance in Jhoome Jo Pathan at Rohan Corporation event in Mangalore 😍 @iamsrk#ShahRukhKhan #SRK #TeamShahRukhKhan #Pathaan #King pic.twitter.com/w3xebadyho
— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) June 25, 2026
King Shah Rukh Khan performing in Tujhe Dekha Toh Ye Jana Sanam at Rohan Corporation event in Mangalore 😍 @iamsrk#ShahRukhKhan #SRK #DDLJ #Mangalore #TeamShahRukhKhan pic.twitter.com/QoxZpdSnBP
— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) June 25, 2026
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