‘मन्नत’ में आई एक और लग्जरी कार, शाहरुख खान के जखीरे में नई SUV शामिल, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान!

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी शानदार लग्जरी कारों के संग्रह के लिए जाने जाते हैं, और हाल ही में उन्होंने अपने बेड़े में एक और महंगी गाड़ी शामिल कर ली है.

खबरों के मुताबिक, शाहरुख खान ने एक बिल्कुल नई कैडिलैक एस्केलेड खरीदी है. उनके घर ‘मन्नत’ में एक नई लग्जरी एसयूवी का आगमन हुआ है, जो चर्चा का विषय बन गयी है.

शाहरुख खान की नई कार के बारे में

खबरों के मुताबिक बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख ने अपने पहले से ही विशाल कार संग्रह में एक नई लग्जरी एसयूवी शामिल कर ली है. ऑनलाइन वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में एक्टर को मुंबई की सड़कों पर कैडिलैक एस्केलेड चलाते हुए देखा जा सकता है. बता दें कि कैडिलैक एस्केलेड को विश्व स्तर पर एक उच्च श्रेणी की लग्जरी एसयूवी माना जाता है. चूंकि यह ब्रांड आधिकारिक तौर पर भारत में मौजूद नहीं है, इसलिए माना जाता है कि इस कार का आयात निजी तौर पर किया गया है. भारी आयात शुल्क और करों के कारण, भारत में इस एसयूवी की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

शाहरुख खान की अगली फिल्म के बारे में

शाहरुख़ अपनी अगली फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगे, जो 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान पहली बार ऑन-स्क्रीन एक आएंगे. सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस प्रोजेक्ट को एक एक्शन ड्रामा बताया जा रहा है. रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी मुख्य भूमिका में हैं.