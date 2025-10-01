Ambani-Adani के साथ अरबपतियों की लिस्ट में शाहरुख खान की एंट्री, इतनी संपत्ति के दम पर सबसे ‘रईस’ स्टार बने

Shah Rukh Khan net worth: बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान (Shah rukh khan) ने फिर से सबको चौंका दिया है. 2025 की हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List) में उनका नाम अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुआ, और उनकी नेट वर्थ 12,490 करोड़ (लगभग $1.4 बिलियन) बताई गई. हां, वही SRK जो फिल्मों में रोमांस और एक्शन के बादशाह हैं, अब रियल लाइफ में भी अरबपति बन गए.

फिल्मी करियर + बिजनेस= SRK की नेटवर्थ

शाहरुख की कमाई सिर्फ फिल्मों से नहीं आती. उनकी कंपनी Red Chillies Entertainment, VFX स्टूडियो और IPL टीम Kolkata Knight Riders ने उनकी संपत्ति में धमाकेदार बढ़ोतरी की है. इसके अलावा, उन्होंने मिडिल-ईस्ट में रियल एस्टेट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स में भी अच्छे पैसे लगाए हैं.

दुनिया के स्टार्स के साथ मुकाबला

1.4 बिलियन की नेट वर्थ के साथ, SRK अब टेलर स्विफ्ट, टॉम क्रूज और सेलेना गोमेज जैसे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स से भी आगे हैं. सोचिए, बॉलीवुड का बादशाह ग्लोबल लेवल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है. इसी के साथ, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में उनकी नेटवर्थ 12 हजार करोड़ से ज्यादा आंकी गई. पिछले साल ये आंकड़ा 7,300 करोड़ के आस पास था. लेकिन, अब एक साल में शाहरुख की नेटवर्थ ने सभी को चौंका दिया है.

बॉलीवुड का अनोखा सफर

शुरुआत छोटे रोल्स और स्ट्रगल के साथ हुई थी. और, आज शाहरुख खान वो नाम हैं, जिसे कोई भी बड़े पर्दे पर चुनौती नहीं दे सकता. उनकी मेहनत, जज्बा और फैन्स के प्यार ने उन्हें केवल किंग खान ही नहीं, बल्कि अब अरबपति किंग खान बना दिया.

ये साल रहा धमाकेदार

हाल ही में शाहरुख को 33 साल के करियर में पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. इसके पहले एक गुड न्यूज ये भी थी कि उनके बेटे आर्यन ने डायरेक्टर-राइटर के तौर पर अपना करियर शुरू किया. और अब, ये खबर जिसने हर किसी को खुशी से लबालब कर दिया है. ये साल किंग खान के लिए चांदी ही चांदी है. इस खबर ने शाहरुख के फैंस को गदगद कर दिया है. बड़े-बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ना वो भी अमीरी के मामले में ये हर किसी के बस की बात नहीं है.