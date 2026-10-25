King Release Date: ‘किंग अकेला काफी है’, शाहरुख खान के इस अंदाज ने लूटी महफिल, रिलीज डेट जानकर झूम उठेंगे फैंस!

King Release Date: शाहरुख खान धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। 24 दिसंबर, 2026 को रिलीज़ होने वाली उनकी एक्शन फ़िल्म ‘किंग’ का नया 17-सेकंड का टीज़र, उन्हें रफ़ और खतरनाक लुक में दिखाता है. सॉल्ट-एंड-पेपर जैसे बाल, खून से सना हुआ होंठ, और दांतों में किंग ऑफ़ स्पेड्स का कार्ड पकड़ा हुआ। क्लिप “पिक्चर अभी बाकी है!” टेक्स्ट के साथ खत्म होती है, जो ‘ओम शांति ओम’ में उनकी कही यादगार लाइन की याद दिलाता है। जैसे-जैसे ज़बरदस्त साउंडट्रैक बनता है, एक ग्लव्स वाला हाथ फटा हुआ कार्ड उठाता है, जिसके साथ टैगलाइन “किंग अकेला काफ़ी है!” है। फिर टीज़र में स्टाइलिश शॉट्स की एक सीरीज़ दिखाई देती है, जिसमें शाहरुख एक शानदार, बर्फ़ से ढके पहाड़ के किनारे खड़े हैं, और फ्रेम पर “2 महीने बाकी हैं!” टेक्स्ट दिखाई देता है।

कब रिलीज हो रही किंग

टीज़र में ज़बरदस्त पलों का सिलसिला जारी है: लाल मलबे के बीच कांच टूटना, खून से सनी सफेद शर्ट में बुरी तरह पीटा हुआ खान, और जेल जैसे सेट के बाहर पीली जैकेट और चश्मे में उसका एक शानदार शॉट। यह KING के बोल्ड टाइटल रिवील के साथ खत्म होता है, जो 24 दिसंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ होगी। वीडियो का कैप्शन था, “इंतज़ार कम होता है। ROAR और तेज़ होता है #KING सिनेमाघरों में 24.12.2026 को।

King’ की कास्ट, क्रू और क्रिसमस 2026 का क्लैश

सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्टर और को-राइटर दोनों के तौर पर, ‘King’ में कई स्टार कास्ट हैं: शाहरुख खान, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल। फिल्म को गौरी खान, आनंद और ममता आनंद ने रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के ज़रिए प्रोड्यूस किया है। क्रिसमस 2026 के भीड़ भरे समय में स्क्रीन पर आने वाली यह फिल्म ‘जुमांजी’, ‘एवेंजर्स: डूम्सडे’ और ‘ड्यून 3’ जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस शेयर करेगी।