किंग खान की अधूरा सपना हो गया पूरा, गौरी नहीं इस हसीना के साथ किया रोमांस, वीडियो देख फैन्स रह गए हैरान

Shah Rukh Khan Rani Mukerji Viral Video: बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और क्यूट ऑनस्क्रीन जोड़ी शाहरूख खान (Shah Rukh Khan) और रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) एक बार फिर धमाल मचाती हुई नजर आ रही हैं। ‘चलते चलते’ और ‘कभी अलविदा ना कहना’ फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। जिसमें शाहरुख और रानी आर्यन खान (Aryan Khan) की मोस्ट अवेडेट वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Bads Of Bollywood) के एक रोमांटिक गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। किंग खान ने रानी के साथ एक बेहद ही प्यारा रोमांटिक डांस किया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

शाहरुख और रानी ने किया रोमांटिक डांस

वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख जींस और ब्लू स्वेटशर्ट में एकदम कैजुअल अंदाज में नजर आ रहे हैं। किंग खान का ये लुक लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। एक्टर को हाल ही में ‘किंग’ के सेट पर लगी चोट लगी थी। जो फिलहाल नहीं नहीं हुआ है। इस वीडियो में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं रानी ने व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम पहनी हुई है। जो उनके लुक को बेहद स्टाइलिश बना रही है। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का ‘तू पहली तू आखिरी’ रोमांटिक गाने पर डांस करते दिख रहे हैं। फैंस इस जोड़ी की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। शाहरुख ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- राष्ट्रीय पुरस्कार… हम दोनों की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई… याय… बधाई हो रानी, ​​तुम एक रानी हो और तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बता दें कि आर्यन खान की वेब सीरीज में यह गाना लक्ष्य और साहेर बाम्बा (Lakshya Lalwani And Sahher Bambba) पर फिल्माया गया है। लेकिन शाहरुख और रानी के इस गाने पर डांस कर लोगों का दिल जीत लिया है। यह गाना एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया है। दोनों को एक साथ देख फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर की है। एक फैन ने कमेंट कर लिखा- बहुत बढ़िया जोड़ी। वहीं दूसरे ने लिखा- मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं। वहीं एख और यूजर ने लिखा- राहुल और टीना के डांस से बेहतर और कुछ नहीं होता है।

शाहरूख खान को किंग की शूटिंग के दौरान लगी चोट

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरूख खान इन दिनों सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म किंग (King) की शूटिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में किंग खान के अलावा अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और सुहाना खान भी अहम किरदार में नजर आएंगे। वहीं, रानी भी इस फिल्म में कैमियो रोल निभाती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किंग खान को चोट लग गई थी। एक चोट के बाद हुई सर्जरी से वह रिकवर कर रहे हैं। चोट पर जिक्र करते हुए किंग खान ने कहा था कि असल में थोड़ी बड़ी सर्जरी थी। रिकवरी कर रहा हूं। 1-2 महीने लगेंगे।