शाहरुख–रानी की जोड़ी ने इन फिल्मों में किया रोमांस, नेशनल अवॉर्ड के दौरान क्यूट केमिस्ट्री ने जीता दिल!

बॉलीवुड में कई सुपरहिट जोड़ियां बनी है लेकिन शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी का जादू हमेशा से अलग रहा है, हाल ही में दोनों को उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला है शाहरुख खान को उनकी फिल्म “जवान” के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है जबकि रानी मुखर्जी को “मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे” में दमदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है. अवॉर्ड फंक्शन में दोनों की जोड़ी को देखकर फैंस की पुरानी यादें ताजा हो गई है. असल में रानी और शाहरुख ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया है और उनकी ऑन स्क्रीन रोमांस ने दर्शकों के दिल में हमेशा से जगह बनाई है.

पहेली

साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म पहेली में शाहरुख और रानी की सबसे अनोखी फिल्मों में से एक मानी जाती थी. इस फिल्म में एक पति पत्नी की कहानी दिखाई गई है लेकिन ट्विस्ट जब आता है जब एक भूत पति का रूप लेकर पत्नी से सच्चा प्यार करने लगता है. रानी और शाहरुख फिल्म में रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं उनका यह रोमांस और क्यूट केमिस्ट्री लोगों का दिल छू रही थी.

कुछ कुछ होता है- दोस्ती और प्यार का अनोखा संगम

1998 की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और काजोल की तिकड़ी दिखाई गई थी. फिल्म में रानी ने टीना का किरदार निभाया था, जो की खूबसूरत होने के साथ-साथ मॉडर्न और समझदार भी थी. शाहरुख के साथ उनकी छोटी सी लव स्टोरी ने सभी का दिल जीत लिया था भले ही फिल्म में उनका ज्यादा रोल नहीं था लेकिन रानी और शाहरुख की जोड़ी की मासूमियत आज भी लोगों को काफी याद है. इस फिल्म के गाने कुछ कुछ होता है, साजन जी घर आए आज भी हिट है और शादी से लेकर कॉलेज फंक्शन तक बजाए जाते हैं.

अलविदा ना कहना- अधूरी मोहब्बत की थी दास्तान

2006 में रिलीज हुई कभी अलविदा ना कहना शाहरुख खान और रानी की केमिस्ट्री को एक अलग लेवल तक ले गई थी, यह कहानी दो अधूरी शादियों की थी जहां दो लोग अपनी अधूरी मोहब्बत ढूंढते हैं. फिल्म का म्यूजिक ,डायलॉग और शाहरुख और रानी की इमोशनल एक्टिंग ने दर्शकों तक को भावुक कर दिया था. इस फिल्म में दोनों के किरदारों को कभी दर्द में दिखाया गया था और उनका रोमांस इतना गहरा था कि हर किसी ने खुद को कहीं ना कहीं इन किरदारों से रिलेट कर लिया था.