Vimal विज्ञापन मामले पर FDA की बड़ी कार्रवाई, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ जारी हुआ नोटिस

Vimal Advertisement Case: बॉलीवुड के बड़े सितारों पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक गई है. महाराष्ट्र FDA ने ‘विमल इलायची’ के विज्ञापनों के जरिए प्रतिबंधित पान मसाला उत्पाद के कथित अप्रत्यक्ष प्रचार को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. FDA ने तीनों अभिनेताओं को संबंधित विज्ञापन अभियान में अपनी भागीदारी तुरंत रोकने और अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स तथा वेबसाइट्स से संबंधित प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं.

नोटिस में FDA ने कलाकारों से ‘विमल’ के साथ किए गए एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट, कैंपेन ब्रीफ, मानधन का विवरण और विज्ञापन से पहले उचित सावधानी बरतने के प्रमाण सहित संबंधित दस्तावेजों की पूरी प्रतियां मांगी हैं.

15 दिनों के अंदर देना होगा स्पष्टीकरण

तीनों अभिनेताओं को 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. FDA ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कानूनों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. दिशाभूल करने वाले विज्ञापनों के मामले में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत 10 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, संबंधित सेलिब्रिटी को कुछ परिस्थितियों में तीन साल तक किसी उत्पाद के विज्ञापन से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है. महाराष्ट्र FDA की इस कार्रवाई के बाद ‘सरोगेट’ या परोक्ष पान मसाला विज्ञापनों में बॉलीवुड सितारों की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है.

यह भी पढ़ें – रईस होने के बावजूद बचपन में जेब खर्च के लिए तरसते, पिता से पड़ती मार, इश्क में बन रहे थे ‘नवाब’ छीन ली गई पहली…

नोटिस में क्या कहा गया है?

नोटिस में कहा गया है कि उस विज्ञापन की जांच करने पर पहली नजर में ऐसा लगता है कि विज्ञापन विमल ब्रांड को प्रमोट करता है. यह ब्रांड मुख्य रूप से पान मसाला से जुड़ा है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके निर्माण, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर महाराष्ट्र राज्य में एक साल के लिए रोक लगाई गई है. यह रोक महाराष्ट्र राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा FSS एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत 13 जुलाई, 2026 के निषेध आदेश में बताई गई तारीख से लागू है.

इसके अलावा, FDA का कहना है कि विज्ञापन का प्रेजेंटेशन, डायलॉग, प्रोडक्ट का नाम और मार्केट के संदर्भ से एक ‘गंभीर सवाल’ उठता है कि क्या यह तंबाकू से जुड़े प्रतिबंधित प्रोडक्ट का अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रमोशन है, जिसमें तीनों एक्टर ब्रांड एंडोर्सर के तौर पर शामिल हैं.

यह भी पढ़ें – ‘मेरे पापा ने इस्लाम अपनाया’, लेकिन मुझे कहा काफिर; फूट-फूटकर रोइ अभिनेत्री फारिया अब्दुल्ला