बुरी फंस गई Shah Rukh Khan- Salman की ये हसीना, गंदी-गंदी फिल्में में कर रही थीं काम, अब जेल में बितानी होगी रातें

Shwetha Menon: श्वेता मेनन फिल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम है। वह शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक कई सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। 51 साल की एकट्रेस अब कानूनी पछड़े में फंसती जा रही हैं। उन पर अश्लील फिल्मों के जरिए पैसा कमाने का आरोप लगाया गया है। एक्ट्रेस के खिलाफ यह मामला एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है।

अश्लीलता को बढ़ावा दे रही श्वेता मेनन

जानकारी के मुताबिक, पब्लिक एक्टिविस्ट मार्टिन मेनाचेरी ने एक्ट्रेस श्वेता मेनन के किला शिकायत दर्ज कराई है। उन परअश्लीलता निवारण अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। एफआईआर में पालेरी माणिक्यम: ओरु पथिरकोलापाठकथिंते कथा और कलिमन्नू जैसी खई फिल्मों के साथ-साथ कंडोम ऐड का भी जिक्र किया गया है। उनपर आरोप है कि यह सब उन्होंने पैसों के लिए किया है।

किंग खान के साथ भी कर चुकी हैं काम

बता दें कि श्वेता मेनन मलयालम सिनेमा पर राज करती हैं। वह साल्ट एन पेपर और पालेरी माणिक्यम: ओरु पथिरकोलापाठकथिंते कथा जैसी कई पॉपूलर फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने मलयालम रियलिटी टीवी सीरीज बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था। श्वेता कई बॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (AMMA) के अध्यक्ष पद के लिए भी उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। यह चुनाव 15 अगस्त के दिन होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले यह आरोप एक ऐजेंडा सेट करने के लिए भी हो सकता है।

