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शाहरुख-सैफ ने की ऋतिक रोशन की बेइज्जती, एक्टर के एक जवाब से बगलें झांकते रह गए थे एक्टर्स

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें शाहरुख खान और सैफ अली खान ऋतिक रोशन से एक मजाक करते हैं, जिसके बाद उन्हें जो जवाब मिलता है, वो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं. हालांकि ये वीडियो काफी पुरानी हो गई है.

By: Deepika Pandey | Published: May 8, 2026 3:04:09 PM IST

Shahrukh, Saif and Hrithik Roshan Viral Video
Shahrukh, Saif and Hrithik Roshan Viral Video


Shahrukh-Saif and Hrithik Viral Video: शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग माना जाता है. हालांकि कई बार उनके मजाक ही उन्हें भारी पड़ जाते हैं. वैसे तो शाहरुख खान अपनी हाजिर जवाबी और अपने ह्यूमर के लिए काफी जाने जाते हैं लेकिन एक बार ऋतिक रोशन ने उनकी बोलती बंद कर दी थी. वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ सैफ अली खान भी थे, लेकिन दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं था. दरअसल, एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान शाहरुख सैफ ने ऋतिक का मजाक बनाया था, जो उन पर ही भारी पड़ गया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सैफ ने किया ये सवाल

स्टार रेट्रो टीवी नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और सैफ अली खान उसे होस्ट कर रहे हैं. शो के दौरान सैफ अली खान ऋतिक रोशन के पास जाकर कहते हैं कि उन्हें एक सवाल करना है. वो कहते हैं कि शाहरुख खान ने उनसे ये सवाल पूछने के लिए कहा है. उन्होंने सवाल पूछा कि अगर बाहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है और बाहर 45 माइल्स प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल रही है. हवा की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है. आपने 13 महीने से शेव नहीं किया है, तो आपका काइट्स कितनी ऊंचाई पर उड़ेंगी. ये सवाल सुनकर अवॉर्ड शो में मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं और ऋतिक इसका ऐसा जवाब देते हैं कि शाहरुख और सैफ की बोलती बंद हो जाती है. 

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ऋतिक रोशन ने दिया ये जवाब

इस सवाल को सुनकर उन्होंने अपनी फिल्म काइट्स के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि जितनी सैफ अली खान की कुर्बान और शाहरुख खान की फिल्म बिल्लू बार्बर चली थी. उनकी फिल्म काइट्स उससे कहीं ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी. ये सुनकर दोनों होस्ट झेंप जाते हैं. बता दें कि काइट्स ऋतिक रोशन की फिल्म का नाम है, जिसमें वे बारबरा मोरी नाम की हीरोइन के साथ नजर आए थे.

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