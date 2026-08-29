Batwara 1947: ‘दर्शक Sunny Deol को मुस्लिम को मुस्लिम किरदार में नहीं अपना पाए’, ‘बंटवारा 1947’ फ्लॉप होने पर ये क्या बप्ल गईं शबाना आजमी

Batwara 1947: सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक थी, और बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल किसी ने नहीं सोचा था. फिल्म में अहम भूमिका निभाने वालीं शबाना आजमी भी फिल्म के इस हाल से हैरान हैं. अब, एक हालिया इंटरव्यू में शबाना ने इस बात की जानकारी दी है कि क्या गलत हुआ होगा और कहा कि उन्हें लगता है कि लोग सनी देओल को एक मुस्लिम व्यक्ति के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए.

अमिताभ बच्चन को लेकर कही ये बात

जूम से बात करते हुए शबाना आजमी ने कहा, ‘बात यह है कि आप सनी देओल को मुस्लिम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते. ‘कुली’ और कई दूसरी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने बहुत आसानी से मुस्लिम किरदार निभाए. ‘दीवार’ में उन्होंने 786 का इस्तेमाल किया और उसे स्वीकार किया गया. तो हम इसे कैसे समझें? क्या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां जान-बूझकर ऐसे फ़ैसले लिए जा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ.’

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उन्हें लगता है कि सनी देओल पाकिस्तानी…

यह बताते हुए कि वो फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट और कहानी पर लोगों की प्रतिक्रिया से कितनी हैरान हैं, शबाना ने कहा, ‘मैं हैरान हूं कि लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यहां तक कि जिन लोगों ने फिल्म देखी है, उन्हें भी लगता है कि सनी देओल पाकिस्तानी का किरदार निभा रहे हैं. वो ऐसा नहीं कर रहे हैं. यह बात उनके दिमाग में बैठ ही नहीं रही है. यहां तक कि बुशरा अहमद (पाकिस्तानी एक्ट्रेस) ने भी फ़िल्म की भाषा पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि विलेन द्वारा इस्तेमाल की गई पंजाबी बोली सही नहीं है. अगर दोनों धर्मों के लोग फ़िल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह कुछ ऐसा है जो शुद्ध और सुंदर है.’

एक्ट्रेस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि समस्या यह है कि आप इस माहौल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विषय को छू नहीं सकते, जो बहुत निराशाजनक है. यह एक ऐसी फिल्म है जो किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से गलत नहीं है. आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते. सनी ने बहुत अच्छा काम किया है. यह बहुत हैरान करने वाली और विरोधाभासी बात भी है कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो वे फ़िल्म की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं?’

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