Shabana Azmi की वो पिक्चर जिसके बोल्ड सीन ने करवाया फिल्म को बैन, दो एक्ट्रेसेज का इंटीमेट सीन देख दंग रह गए थे लोग

Shabana Azmi Film Fire: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) हमेशा से अपनी बेहतरीन एक्टिंग और दमदार फिल्मों के लिए जानी जाती रही हैं. लेकिन, साल 1996 में आई उनकी फिल्म फायर ने ऐसा तूफ़ान खड़ा किया था, जिसे लोग आज भी याद करते हैं. यह फिल्म अपनी कहानी और खासकर बोल्ड सीन की वजह से सुर्खियों में रही.

दरअसल, इस फिल्म में शबाना आजमी और नंदिता दास (nandita das) ने लीड रोल निभाया था. फिल्म की कहानी दो महिलाओं के रिश्ते पर आधारित थी, जो अपने अधूरे जीवन में प्यार और अपनापन तलाशती हैं. दोनों के बीच फिल्माए गए लिपलॉक सीन ने उस वक्त पूरे देश में हंगामा मचा दिया था. भारत जैसे समाज में जहां ऐसी कहानियों पर खुलकर बात नहीं होती थी, वहां इस तरह की फिल्म रिलीज होना अपने आप में बड़ी बात थी.

फिल्म की रिलीज के बाद हुआ तोड़फोड़

फिल्म की रिलीज के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए. सिनेमाघरों के बाहर तोड़फोड़ और हंगामे की खबरें आईं. नतीजा ये हुआ कि फायर पर कई जगहों पर बैन तक लगा दिया गया. हालांकि, बाद में फिल्म को फिर से रिलीज किया गया और धीरे-धीरे इसे एक क्लासिक फिल्म के तौर पर पहचान मिली.

समाज में खुलेपन और सोच की बहस छेड़ी

आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि फायर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बयान थी जिसने समाज में खुलेपन और सोच की आज़ादी पर बहस छेड़ दी। शबाना आजमी और नंदिता दास ने अपने किरदारों से ये साबित किया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है.

