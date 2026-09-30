‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना

Shaan Evergreen Bollywood Songs: बॉलीवुड के जाने-माने गायक शान का आज 30 सितंबर को 54वां दिन है. सिंगर ने अपने सिंगिंग करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो आज भी लोगों को दीवाना बना लेते हैं. शान ने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था. इसके बाद उनकी मां ने उन्हें और उनकी बहन को संभाला. विज्ञापन के जिंगल्स से शुरू हुआ उनका सफर 1990 के दशक के इंडी-पॉप एल्बमों तक पहुंचा. ‘तन्हा दिल’ जैसे गानों ने उन्हें युवाओं के बीच पहचान दिलाई और जल्द ही बॉलीवुड में भी उन्हें काम मिलने लगा. इसके बाद शान ने अपनी आवाज से कई यादगार और रोमांटिक गाने दिए. आइए जानते हैं उनके कुछ जबरदस्त गाने.

शान के 7 बेहतरीन गाने

जब से तेरे नैना (फिल्म- सावंरिया)

हे शोना (फिल्म- ता रा रम पम)

चाँद सिफारिश (फिल्म- फना)

सुनो ना (फिल्म- झंकार बीट्स)

आओ मिलो चलो (फिल्म- जब वी मेट)

मेरा दिल मम्म करता है (फिल्म- सलाम नमस्ते)

कुछ तो हुआ है (फिल्म- कल हो ना हो)

एक नजर शान के करियर पर

शांतनु मुखर्जी, जिन्हें दुनिया शान के नाम से जानती है, भारतीय प्लेबैक सिंगिंग के मशहूर नाम हैं. 30 सितंबर 1972 को जन्मे शान ने हिंदी के साथ बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु में भी कई यादगार गाने गाए हैं. ‘दिल चाहता है’, ‘लगान’, ‘कल हो ना हो’ और ‘3 इडियट्स’ जैसी फिल्मों में उनके गाने आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. ‘वो लड़की है कहाँ’, ‘घनन घनन’, ‘कुछ तो हुआ है’ और ‘बहती हवा सा था वो’ उनके चर्चित गानों में शामिल हैं. गायकी के अलावा शान एक्टिंग और टीवी होस्टिंग में भी नजर आ चुके हैं.

इन पुरस्कारों से हुए सम्मानित

IIFA अवॉर्ड – 2010, ‘3 इडियट्स’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर

– 2010, ‘3 इडियट्स’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फिल्मफेयर अवॉर्ड – 2008, ‘सांवरिया’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर

– 2008, ‘सांवरिया’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फिल्मफेयर अवॉर्ड – 2007, ‘फना’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर

– 2007, ‘फना’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर स्क्रीन अवॉर्ड – 2007, ‘फना’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर

– 2007, ‘फना’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ज़ी सिने अवॉर्ड – ‘सांवरिया’, ‘फना’ और ‘झंकार बीट्स’ के लिए

– ‘सांवरिया’, ‘फना’ और ‘झंकार बीट्स’ के लिए इंडियन टेली अवॉर्ड – 2015, ‘द वॉयस इंडिया’ के लिए बेस्ट जज

– 2015, ‘द वॉयस इंडिया’ के लिए बेस्ट जज इंडियन टेलीविजन अकादमी अवॉर्ड – 2018, ‘हासिल’ के लिए बेस्ट सिंगर

– 2018, ‘हासिल’ के लिए बेस्ट सिंगर ज़ी रिश्ते अवॉर्ड – 2019, ‘सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स’ के लिए पसंदीदा जज पैनल

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