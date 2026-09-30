Home > मनोरंजन > ‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना

‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना

Shaan Best Songs: शान ने अपने करियर में कई जबरदस्त गाने दिए हैं, जिसे सुनते ही लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं. आज हम आपको उनके कुछ शानदार गानों के बारे में बताएंगे.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 30, 2026 5:40:44 PM IST

shaan best songs
shaan best songs


Shaan Evergreen Bollywood Songs: बॉलीवुड के जाने-माने गायक शान का आज 30 सितंबर को 54वां दिन है. सिंगर ने अपने सिंगिंग करियर में कई ऐसे गाने दिए हैं, जो आज भी लोगों को दीवाना बना लेते हैं. शान ने कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था. इसके बाद उनकी मां ने उन्हें और उनकी बहन को संभाला. विज्ञापन के जिंगल्स से शुरू हुआ उनका सफर 1990 के दशक के इंडी-पॉप एल्बमों तक पहुंचा. ‘तन्हा दिल’ जैसे गानों ने उन्हें युवाओं के बीच पहचान दिलाई और जल्द ही बॉलीवुड में भी उन्हें काम मिलने लगा. इसके बाद शान ने अपनी आवाज से कई यादगार और रोमांटिक गाने दिए. आइए जानते हैं उनके कुछ जबरदस्त गाने. 

शान के 7 बेहतरीन गाने

जब से तेरे नैना (फिल्म- सावंरिया)

You Might Be Interested In

हे शोना (फिल्म- ता रा रम पम)

चाँद सिफारिश (फिल्म- फना)

सुनो ना (फिल्म- झंकार बीट्स)

आओ मिलो चलो (फिल्म- जब वी मेट)

मेरा दिल मम्म करता है (फिल्म- सलाम नमस्ते)

कुछ तो हुआ है (फिल्म- कल हो ना हो)

एक नजर शान के करियर पर

शांतनु मुखर्जी, जिन्हें दुनिया शान के नाम से जानती है, भारतीय प्लेबैक सिंगिंग के मशहूर नाम हैं. 30 सितंबर 1972 को जन्मे शान ने हिंदी के साथ बंगाली, कन्नड़ और तेलुगु में भी कई यादगार गाने गाए हैं. ‘दिल चाहता है’, ‘लगान’, ‘कल हो ना हो’ और ‘3 इडियट्स’ जैसी फिल्मों में उनके गाने आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. ‘वो लड़की है कहाँ’, ‘घनन घनन’, ‘कुछ तो हुआ है’ और ‘बहती हवा सा था वो’ उनके चर्चित गानों में शामिल हैं. गायकी के अलावा शान एक्टिंग और टीवी होस्टिंग में भी नजर आ चुके हैं.

इन पुरस्कारों से हुए सम्मानित

  • IIFA अवॉर्ड – 2010, ‘3 इडियट्स’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर
  • फिल्मफेयर अवॉर्ड – 2008, ‘सांवरिया’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर
  • फिल्मफेयर अवॉर्ड – 2007, ‘फना’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर
  • स्क्रीन अवॉर्ड – 2007, ‘फना’ के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर
  • ज़ी सिने अवॉर्ड – ‘सांवरिया’, ‘फना’ और ‘झंकार बीट्स’ के लिए
  • इंडियन टेली अवॉर्ड – 2015, ‘द वॉयस इंडिया’ के लिए बेस्ट जज
  • इंडियन टेलीविजन अकादमी अवॉर्ड – 2018, ‘हासिल’ के लिए बेस्ट सिंगर
  • ज़ी रिश्ते अवॉर्ड – 2019, ‘सा रे गा मा पा लिटिल चैंप्स’ के लिए पसंदीदा जज पैनल

यह खबर भी पढ़ें: Koffee With Karan Final Season: अब नहीं होगी करण की ‘कॉफी’ वाली गपशप, 22 साल बाद शो के आखिरी सीजन का ऐलान; भावुक हुए Karan…

Tags: ShaanShaan Best SongsShaan Songs
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोना कितने कैरेट का लेना चाहिए?

September 30, 2026

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026

बड़े सितारे, जिन्होंने संभाली टीवी होस्ट की जिम्मेदारी

September 30, 2026

ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

September 30, 2026

कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था...

September 29, 2026

Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की...

September 29, 2026
‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना
‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना
‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना
‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना
‘जब से तेरे नैना’ से लेकर ‘चांद सिफारिश’ तक, शान के 7 बेहतरीन गाने; जो लोगों को बनाते हैं दीवाना