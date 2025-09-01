इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान

September First Friday Releases: सितंबर की शुरुआत सिने-प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। महीने के पहले ही शुक्रवार यानी 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में एंटरटेनमेंट का बड़ा पैकेज खुलने वाला है। एक्शन से लेकर हॉरर और पॉलिटिकल ड्रामा (Horror and Political Drama) तक, इस हफ्ते हर जॉनर के दर्शकों को अपनी पसंद की फिल्म मिलने वाली है।

इस बार सिनेमाघरों में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ और हॉलीवुड की फिल्में भी जोरदार मुकाबला करती दिखेंगी। टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की बागी 4 (Baaghi 4) एक्शन का तड़का लगाएगी तो विवेक अग्निहोत्री की The Bengal Files राजनीति के पन्ने खोलने आ रही है। वहीं, तमिल और तेलुगू सिनेमा (Telugu Cinema) अपनी दमदार कहानियों से ऑडियंस को थामे रखेंगे।

5 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्में

• बागी 4 (Baaghi 4) (हिंदी)

टाइगर श्रॉफ, सोनम बाजवा और हरनाज संधू की हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था।

• द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files) (हिंदी)

विवेक अग्निहोत्री की ट्रिलॉजी का तीसरा पार्ट, 1946 कलकत्ता दंगों पर आधारित ये फिल्म तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज को पार करते हुए अब रिलीज हो रही है।

• मद्रासी (Madharaasi) (तमिल)

एस. विवेकार्थिकेयिन स्टारर साइकॉलॉजिकल एक्शन फिल्म, जिसका मशहूर डायरेक्टर A.R. मुरुगादॉस ने डायरेक्शन किया है।

• मिराई (Mirai) Super Yodha (तेलुगू)

तेजा सज्जा की सुपरहीरो थीम पर बनी शानदार एक्शन फिल्म का दर्शकों को देखने के लिए दर्शक आंखें जमाए बैठे हैं।

• घाटी (Ghaati) (तेलुगू)

अनुष्का शेट्टी का दमदार एक्शन ड्रामा देखने के लिए इस फिल्म को कई बार रिलीज करने की योजना बनाई गई। लेकिन, कई बार टलने के बाद अब ये रिलीज होने जा रही है।

• द कॉजरिंग: लास्ट राइट्स (The Conjuring: Last Rites) (हॉलीवुड)

हॉरर फ्रैंचाइज की अगली सीरीज, जो रौंगटे खड़े कर देगी, अब रिलीज हो रही है। बताया जा रहा है कि ये सीजन अबतक को सबसे डरावना सीजन होगा।

इतनी बड़ी रिलीज के साथ, यह कहना गलत नहीं होगा कि सितंबर का पहला वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर का गवाह बनेगा। अब देखना यह है कि दर्शकों का दिल कौन सी फिल्म जीत पाती है? एक्शन से भरपूर Baaghi 4 या डरावनी The Conjuring: Last Rites?