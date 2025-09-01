Home > मनोरंजन > इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान

इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान

Friday Releases: सितंबर का पहला शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर खास रहेगा। 5 सितंबर को Baaghi 4, The Bengal Files, Madharaasi, Mirai Super Yodha, Ghaati और हॉलीवुड की The Conjuring: Last Rites जैसी बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 1, 2025 17:10:51 IST

Friday Releases
Friday Releases

September First Friday Releases: सितंबर की शुरुआत सिने-प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। महीने के पहले ही शुक्रवार यानी 5 सितंबर 2025 को थिएटर्स में एंटरटेनमेंट का बड़ा पैकेज खुलने वाला है। एक्शन से लेकर हॉरर और पॉलिटिकल ड्रामा (Horror and Political Drama) तक, इस हफ्ते हर जॉनर के दर्शकों को अपनी पसंद की फिल्म मिलने वाली है।

इस बार सिनेमाघरों में न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ और हॉलीवुड की फिल्में भी जोरदार मुकाबला करती दिखेंगी। टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की बागी 4 (Baaghi 4) एक्शन का तड़का लगाएगी तो विवेक अग्निहोत्री की The Bengal Files राजनीति के पन्ने खोलने आ रही है। वहीं, तमिल और तेलुगू सिनेमा (Telugu Cinema) अपनी दमदार कहानियों से ऑडियंस को थामे रखेंगे।

5 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्में

• बागी 4 (Baaghi 4) (हिंदी)

टाइगर श्रॉफ, सोनम बाजवा और हरनाज संधू की हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था।

• द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files) (हिंदी)

विवेक अग्निहोत्री की ट्रिलॉजी का तीसरा पार्ट, 1946 कलकत्ता दंगों पर आधारित ये फिल्म तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज को पार करते हुए अब रिलीज हो रही है।

•  मद्रासी (Madharaasi) (तमिल)

एस. विवेकार्थिकेयिन स्टारर साइकॉलॉजिकल एक्शन फिल्म, जिसका मशहूर डायरेक्टर A.R. मुरुगादॉस ने  डायरेक्शन किया है।

 खून से भीगा सेट, घबराए लोग और जिद पर अड़े अमिताभ बच्चन- आखिर क्या हुआ था ‘खुद्दार’ की शूटिंग में?

• मिराई (Mirai) Super Yodha (तेलुगू)

तेजा सज्जा की सुपरहीरो थीम पर बनी शानदार एक्शन फिल्म का दर्शकों को देखने के लिए दर्शक आंखें जमाए बैठे हैं।

• घाटी (Ghaati) (तेलुगू)

अनुष्का शेट्टी का दमदार एक्शन ड्रामा देखने के लिए इस फिल्म को कई बार रिलीज करने की योजना बनाई गई। लेकिन, कई बार टलने के बाद अब ये रिलीज होने जा रही है।

• द कॉजरिंग: लास्ट राइट्स (The Conjuring: Last Rites) (हॉलीवुड)

हॉरर फ्रैंचाइज की अगली सीरीज, जो रौंगटे खड़े कर देगी, अब रिलीज हो रही है। बताया जा रहा है कि ये सीजन अबतक को सबसे डरावना सीजन होगा।

अलादीन के इस हैंडसम हंक ने रचाई शादी, इस खूबसूरत हसीना से एक नहीं बल्कि दो धर्मों की निभाई रस्में

इतनी बड़ी रिलीज के साथ, यह कहना गलत नहीं होगा कि सितंबर का पहला वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर का गवाह बनेगा। अब देखना यह है कि दर्शकों का दिल कौन सी फिल्म जीत पाती है? एक्शन से भरपूर Baaghi 4 या डरावनी The Conjuring: Last Rites?

Tags: New movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान
इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान
इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान
इस Friday कौन-कौन सी फिल्में होंगी रिलीज? लिस्ट देखकर बनाएं वीकेंड पर प्लान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?