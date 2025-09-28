इस हसीना के आगे ‘पानी कम चाय’ निकली Urfi Javed, ब्रेस्ट को चोच से ढकने की थी कोशिश; छुपने की जगह दिखा सबकुछ!

Seerat Saini Viral Video: सीरत सैनी (Seerat Saini) का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसके कारण सीरत इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं. हाल ही में वोग फोर्सेस ऑफ फैशन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी. इस कार्यक्रम में उनके लुक ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. इसी कार्यक्रम का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

सीरत सैनी का वीडियो वायरल ( Seerat Saini Viral Video)

दरअसल कार्यक्रम में सीरत सोने की परत चढ़ी ब्रेस्टप्लेट पहन कर पहुंची थी. जिसके नीचे उन्होंने स्कर्ट कैरी की हुई थी. उनके इस फैशन सेंस ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. मुंबई में “वोग फ़ोर्सेज़ ऑफ़ फ़ैशन” (vogue forces of fashion 2025) का आयोजन 23 सितंबर, 2025 को हुई था. सीरत सैनी ने सेलिब्रिटी इवेंट लुक को अपने स्टाइल से और भी ज्यादा खास बना लिया. यह सिर्फ ड्रेस नहीं थी, बल्कि उन्होंने हर चीज की बारीकी को देखते हुए इस लुक को कैरी किया था. टॉप की जगह उन्होंने कॉउचर बॉडी आर्मर का इस्तेमाल किया. कटी हुई काली जैकेट जिसकी आस्तीन भी अलग थी. काली जर्सी मैक्सी स्कर्ट के साथ उन्होंने अपने इस लुक को पूरा किया था.

उर्फी जावेद से हो रही तुलना

सीरत ने ड्रेस के साथ बालों को पीछे की ओर एक नुकीले एक्सटेंशन के साथ बांधा था. शार्प और ब्रोंज़्ड मेकअप उनके लुक में चार चांद लगा रहा था. एक स्लीक ब्लैक क्लच ने उनके लुक को पूरा किया. सीरत के इस लुक पर लोगों के अलग-अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोगों को उनका लुक काफी ज्यादा पसंद आया. वहीं कुछ लोग उनके लुक को उर्फी जावेद से कंपयेर करने लगें. कमेंट सेक्शन में रिएक्शन की बारिश आ चुकी है. एक यूजर ने लिखा- सस्ती उर्फी जावेद. एक और यूजर ने लिखा- ओह माय गर्ल सो हॉट. वहीं एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा- सबसे बेस्ट लुक.