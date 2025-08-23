Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

Karan Aujla: पंजाबी गायक करण औजला, जो “तौबा तौबा” जैसे गानों के लिए मशहूर हैं, सुरक्षित माहौल की तलाश में 2023 में कनाडा छोड़कर दुबई में बस गए। अब, हाल ही में एक बातचीत में, गायक ने खुलासा किया कि उनका दिल अब भी पंजाब में है और वह कनाडा या दुबई को अपना असली घर नहीं मानते।

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में, करण औजला ने इस बारे में बात की कि क्या वह अपने परिवार के साथ भारत लौटने की योजना बना रहे हैं। इस मशहूर गायक ने कहा, “मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगेगा, खासकर अब अपने गाँव में। भले ही वह हर जगह से दूर हो, मैं यात्रा ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी हालात वैसे नहीं हैं जैसे मैं चाहता हूँ। उम्मीद है कि भविष्य में मैं ऐसा कर पाऊँगा।”

‘मैंने अपनी खिड़कियों से गोलियां गुजरते देखी हैं’

“मैं वाकई कई हालात से गुज़रा हूँ। मुझे निशाना बनाया गया है। मैंने अपनी खिड़कियों से गोलियां गुजरते देखी हैं। यह हथियार लेकर चलने का दिखावा करने जैसा नहीं है। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। अतीत में बहुत कुछ हुआ है। लोग सचमुच मारे गए हैं। इसलिए यह कोई मज़ाक नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब बातों से मेरी खुशहाल ज़िंदगी में कोई खलल न पड़े। मैं एहतियात बरतना पसंद करूँगा,” औजला ने यह भी बताया कि उन्हें अपने साथ कड़ी सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है।

विवादों में करण औजला का गाना “एमएफ गभरू”

करण औजला ने हाल ही में अपने नए गाने “एमएफ गभरू” को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए, पंजाब राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गाने के बोल अपमानजनक हैं और महिलाओं के प्रति द्वेष को बढ़ावा देते हैं। एएनआई के हवाले से, अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा, “सभी ने इस गाने को सुना और आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी इसे लाखों बार देखा गया। इस पर ध्यान देना सिर्फ़ महिला आयोग की ज़िम्मेदारी नहीं है; श्रोताओं और समाज को भी ऐसी भाषा का विरोध करना चाहिए।”

पंजाबी गायक को मामले से जुड़े होने के कारण सोमवार, 11 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। इसके अलावा, आयोग ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जाँच शुरू करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

