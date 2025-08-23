Home > मनोरंजन > Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

Karan Aujla: इसलिए यह कोई मज़ाक नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब बातों से मेरी खुशहाल ज़िंदगी में कोई खलल न पड़े। मैं एहतियात बरतना पसंद करूँगा," औजला ने यह भी बताया कि उन्हें अपने साथ कड़ी सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 23, 2025 23:02:00 IST

Karan Aujla(करण औजला)
Karan Aujla(करण औजला)

Karan Aujla: पंजाबी गायक करण औजला, जो “तौबा तौबा” जैसे गानों के लिए मशहूर हैं, सुरक्षित माहौल की तलाश में 2023 में कनाडा छोड़कर दुबई में बस गए। अब, हाल ही में एक बातचीत में, गायक ने खुलासा किया कि उनका दिल अब भी पंजाब में है और वह कनाडा या दुबई को अपना असली घर नहीं मानते।

‘फर्जी’ गाना बना पनौती! रिलीज से पहले ही इस हसीना का हुआ करोड़ों का हुआ नुकसान, अब झोली फैलाए…

द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में, करण औजला ने इस बारे में बात की कि क्या वह अपने परिवार के साथ भारत लौटने की योजना बना रहे हैं। इस मशहूर गायक ने कहा, “मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगेगा, खासकर अब अपने गाँव में। भले ही वह हर जगह से दूर हो, मैं यात्रा ज़रूर करूँगा। लेकिन अभी हालात वैसे नहीं हैं जैसे मैं चाहता हूँ। उम्मीद है कि भविष्य में मैं ऐसा कर पाऊँगा।”

‘मैंने अपनी खिड़कियों से गोलियां गुजरते देखी हैं’

“मैं वाकई कई हालात से गुज़रा हूँ। मुझे निशाना बनाया गया है। मैंने अपनी खिड़कियों से गोलियां गुजरते देखी हैं। यह हथियार लेकर चलने का दिखावा करने जैसा नहीं है। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। अतीत में बहुत कुछ हुआ है। लोग सचमुच मारे गए हैं। इसलिए यह कोई मज़ाक नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब बातों से मेरी खुशहाल ज़िंदगी में कोई खलल न पड़े। मैं एहतियात बरतना पसंद करूँगा,” औजला ने यह भी बताया कि उन्हें अपने साथ कड़ी सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है।

विवादों में करण औजला का गाना “एमएफ गभरू” 

करण औजला ने हाल ही में अपने नए गाने “एमएफ गभरू” को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए, पंजाब राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गाने के बोल अपमानजनक हैं और महिलाओं के प्रति द्वेष को बढ़ावा देते हैं। एएनआई के हवाले से, अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा, “सभी ने इस गाने को सुना और आपत्ति जताई, लेकिन फिर भी इसे लाखों बार देखा गया। इस पर ध्यान देना सिर्फ़ महिला आयोग की ज़िम्मेदारी नहीं है; श्रोताओं और समाज को भी ऐसी भाषा का विरोध करना चाहिए।”

पंजाबी गायक को मामले से जुड़े होने के कारण सोमवार, 11 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। इसके अलावा, आयोग ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जाँच शुरू करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

Bigg Boss 19 के घर में अपने हुस्न का जलवा दिखाएगी ये हसीना, शो में लगेगा हॉटनेस का तड़का…सलमान भी हो जाएंगे एक्ट्रेस के कायल!

Tags: karan aujla
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!
Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!
Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!
Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?