Priyanka Chopra का दुर्गा पंडाल वाला वीडियो देख, फैंस हुए तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर


प्रियंका चोपड़ा के दुर्गा पूजा पंडाल में किए गए दर्शन ने उनके फैंस के दिल जीत लिया. उनके देसी अंदाज, सादगी, और कल्चर के जुड़ाव ने फैंस को इमोशनल कर दिया ,वर्क फ्रंट पर भी उनकी फिल्में आने वाले सालों में धमाल मचाने वाली हैं...

By: Anuradha Kashyap | Published: October 1, 2025 9:17:47 AM IST



बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग से छा चुकी है प्रियंका चोपड़ा, जो की इन दिनों इंडिया में है.  हाल ही में एयरपोर्ट पर उनकी फोटोस और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी. वही एक बार फिर  उनकी तस्वीरें और फोटो वायरल हो रही है जिसमे  प्रियंका चोपड़ा दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंची और उन्होंने माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाकर उनसे आशीर्वाद लिया. लोग उनके इस नेचर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि विदेश में रहकर भी प्रियंका अपने संस्कार नहीं भूली है. 

माता रानी के चरणों में शीश नवाया

प्रियंका चोपड़ा ने दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की और माता रानी का आशीर्वाद लिया इस दौरान उन्होंने ब्लू रंग का सूट पहना हुआ था और वह अपने देसी लुक से लोगों के दिलों पर कहर ढा आ रही थी. उनकी सादगी ने फैंस के दिलों को छू लिया और  सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगा है. लोग कमेंट करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं, कोई लिख रहा है ‘कितनी प्यारी है’ तो कोई लिख रहा है ‘यह होते हैं संस्कार’ प्रियंका का यह वीडियो दिखाता है कि वह चाहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हो या कहीं पर भी वह अपने दिल में अपने देश और कलर के लिए हमेशा सम्मान और प्यार रखती हैं. 

देसी गर्ल का प्यार भरा अंदाज

वीडियो में केवल प्रियंका चोपड़ा अकेली नजर आ रही हैं जिससे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनके पति निक जोनस और बेटी मालती मेरी उनके साथ नहीं थे. ब्लू रंग के सूट में उनका सादगी भरा अंदाज फैन्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और लोग उन्हें “मेरी देसी गर्ल” कहकर प्यार दे रहे हैं. 

वर्क फ्रंट और नई फिल्में

प्रियंका चोपड़ा ने हेड्स ऑफ स्टेट’ में काम किया, जो इस साल जुलाई में रिलीज़ हुई, वो कई बड़ी फिल्में हैं जिसमे नजर आने वाली हैं जैसे ‘द ब्लफ’, ‘जजमेंट डे’, ‘एसएसएमबी 29’ और ‘कृष 4’, जो 2026 और 2027 में रिलीज़ होंगी. फैंस उनका बड़ी स्क्रीन पर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रियंका का नेचर बताता है कि उन्होंने केवल बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है. 








