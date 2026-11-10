Sebastian Lelio कौन थे, बना डाला ‘A Fantastic Woman’ जीता ऑस्कर अवॉर्ड; BAFTA में भी गाड़े झंडे

Sebastian Lelio : ‘ए फैंटास्टिक वुमन’ और ‘द वंडर’ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर ऑस्कर विजेता चिली के फिल्म निर्माता सेबेस्टियन लेलियो का 52 साल की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, सेबेस्टियन लेलियो अपने घर पर मृत पाए गए. उनके बिजनेस पार्टनर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उनका निधन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हुआ है.

‘डेडलाइन’ की रिपोर्ट के अनुसार, सेबेस्टियन लेलियो का निधन पिछले शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को सैंटियागो में हुआ. इस खबर की पुष्टि लेलियो की पार्टनर अमलिया कसाइ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए की. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, वे अपने घर पर मृत पाए गए, जबकि कसाइ की पोस्ट में बताया गया कि सेबेस्टियन लेलियो का निधन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हुआ.

अमलिया कसाइ ने लिखा- ‘बहुत दुख के साथ हम चिली के फिल्म निर्माता सेबेस्टियन लेलियो के निधन की घोषणा कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हुआ. हम गहरे दुख के दौर से गुजर रहे हैं और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी. वे एक बेहतरीन इंसान थे, जिन्होंने चिली के इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ावों पर वहां की संस्कृति में अहम योगदान दिया. एक परिवार के रूप में, हम इस कठिन समय में प्राइवेसी (निजता) और सम्मान की उम्मीद करते हैं.

कई पुरस्कार और सम्मान जीते थे लेलियो ने

इस बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग दिवंगत फिल्म निर्माता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बर्लिनाले के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने भी सेबेस्टियन लेलियो को श्रद्धांजलि दी है और लिखा- ‘हम सेबेस्टियन लेलियो के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जो हमारे फिल्म-निर्माण समुदाय के एक प्रिय सदस्य थे. वर्ष 2013 में उनकी फीचर फिल्म ‘ग्लोरिया’ का इस फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था, जिसमें पॉलिना गार्सिया को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ‘सिल्वर बियर’ पुरस्कार मिला. चार साल बाद ‘अ फैंटास्टिक वुमन’ का प्रीमियर कॉम्पिटिशन सेक्शन में हुआ, जहां इसने ‘टेडी अवार्ड’ जीता और सेबेस्टियन लेलियो को सर्वश्रेष्ठ पटकथा (स्क्रीनप्ले) के लिए ‘सिल्वर बियर’ मिला.

बाद में यह फिल्म ‘सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म’ का अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) जीतने वाली पहली चिली फिल्म बनकर इतिहास में दर्ज हो गई. साथ ही पर्दे पर ट्रांस किरदारों को दिखाने के मामले में यह एक मील का पत्थर साबित हुई. वर्ष 2019 में सेबेस्टियन लेलियो एक अंतरराष्ट्रीय जूरी सदस्य के रूप में बर्लिनाले (बर्लिन फिल्म फेस्टिवल) में लौटे.

उनकी दूरदर्शी कहानी कहने की कला, संवेदना, और सिनेमा तथा LGBTQ कहानियों के प्रति उनके समर्पण ने दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं और दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ हैं.’

सेबेस्टियन लेलियो का करियर

यह ध्यान देने योग्य है कि सेबेस्टियन लेलियो की फिल्में मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित कहानियों पर आधारित होती थीं. उनकी 2017 की फिल्म ‘अ फैंटास्टिक वुमन’ ने ‘सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म’ का ऑस्कर जीता. उसी साल बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी इसका प्रीमियर हुआ था, जहां इसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ पटकथा सहित तीन पुरस्कार जीते. उनकी 2022 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ‘द वंडर’ को ‘आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म ऑफ द ईयर’ के लिए बाफ्टा (BAFTA) नॉमिनेशन भी मिला. वर्ष 1862 के दौर पर आधारित इस फिल्म में फ्लोरेंस प्यू ने ‘इंग्लिश नाइटिंगेल’ नर्स लिब राइट की भूमिका निभाई है.

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