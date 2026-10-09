पीछे से लव की ब्रा खींचते दिखे Scout? love को बहन-बहन बोलकर ले रहे बेनिफिट; देखें Bigg Boss 20 का वायरल वीडियो

Bigg Boss 20 Viral Video: Bigg Boss 20 में पिछले कुछ दिनों कुछ ऐसा देखने को मिला जो सच में हैरान कर देने वाला था. बिग बॉस 20 के इस हफ्ते में सबसे कयदा सुर्खियां बटोरने वाले 3 कंटेस्टेंट हैं और वो हैं स्काउट, यंग और लव. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों के बीच एक लव ट्राई एंगल बनता हुआ दिख रहा है. हलाकि दोनों ने लव को अपनी बहन कहा लेकिन बाद में इन दोनों ने खुद ही इस बात का दावा किया कि अब इन्हें लव के लिए फीलिंग्स आ रही हैं. वहीं हाल ही में स्काउट का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आप अपनी आंखों पर हाथ रख लेंगे.

वायरल हो रहे कई अजीब वीडियो

बता दें कि स्काउट और यंग की लव संग कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जो सच में हैरान कर देने वाली हैं. बता दें कि इन वायरल वीडियो में तीनों एक दूसरे से टची-टची होते दिख रहे हैं. एक वीडियो में स्काउट अपने ही पैर से लव को टच करता दिख रहा है. जिसके चलते लोग इस वीडियो को लेकर ट्रोल कर रहे हैं और स्काउट की इस हरकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

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वायरल हुआ भद्दा वीडियो

वहीं हाल ही में लव और स्काउट का एक और वीडियो वायरल होता दिख रहा है. इस वायरल वीडियो में लव बेड पर बैठी है और स्काउट पीछे से उसकी ब्रा को खींच रहा है. हलाकि इस बात की पुष्टि नहीं की जाती कि वो ऐसी ही कोई हरकत कर रहा है. वहीं इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई हैरान है और तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं. वहीं स्काउट की इन हरकतों पर सवाल खड़े कर रहे हैं.