Scene box office collection day 7: ‘रामायण’ से टकराकर भी बॉक्स ऑफिस पर चमक रहा ‘सूर्या’, कमाई पहुंची 100 करोड़ रुपये के पार

Scene Box Office Collection Day 7: बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग वीक के बाद साउथ के एक्टर सूर्या की फिल्म ‘सीन’ की रफ्तार अब थोड़ी धीमी होती दिख रही है. बावजूद इसके जीतू माधवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा तो पार कर ही लिया है, लेकिन इसकी हालिया दैनिक कमाई रिलीज के बाद से सबसे कम है. अब दूसरा वीकेंड यह तय करने के लिए अहम होगा कि क्या फिल्म फिर से अपनी रफ्तार पकड़ पाती है या नहीं? आइए यहां जानते हैं कि फिल्म का प्रदर्शन अभी कैसा चल रहा है?

‘सीन’ बॉक्स ऑफिस अपडेट

रिलीज के साथ ही ‘सीन’ फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी दमदार रही, क्योंकि यह दिवाली से 2 दिन पहले रिलीज हुई थी. नितेश तिवारी की ‘रामायण’ से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन 19.15 करोड़ रुपये की कमाई की. अगले दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और इसने 20.35 करोड़ रुपये कमाए. रविवार को फिल्म ने और बेहतर प्रदर्शन किया और 23.65 करोड़ रुपये की कमाई की, जो अब तक की एक दिन की सबसे ज्यादा कमाई रही. इसके बाद सोमवार को भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और 21.40 करोड़ रुपये कमाए. अगले दिन यानी बुधवार को फिल्म ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

सैकनिल्क (Sacnilk) के ताजा अपडेट के अनुसार, फिल्म ने 6.10 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो अब तक की एक दिन की सबसे कम कमाई है. इसके साथ ही रिलीज के 7 दिनों के बाद फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 111.55 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म की ज्यादातर कमाई इसके मूल तमिल वर्ज़न से हुई है. इस भाषा में 3,641 शो से फिल्म ने 4.50 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु वर्ज़न से 1.60 करोड़ रुपये की कमाई हुई. अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि फिल्म दूसरे वीकेंड में कैसा प्रदर्शन करती है, क्या यह अपनी कमाई बढ़ा पाती है और रविवार तक 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाती है या नहीं? फिल्म ने अब ‘मंडाडी’ (102 करोड़ रुपये) की कमाई को पीछे छोड़ दिया है और अब इसकी नज़र सूर्या की पिछली फिल्म ‘विश्वनाथ एंड संस’ के कुल कलेक्शन पर है.

‘सीन’ (Scene) फिल्म की क्या है कहानी

‘सीन’ में सूर्या ने इनबराज नाम के एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया है, जो अपने खास अंदाज़ और तेवर की वजह से सबसे अलग नज़र आते हैं. जेल में उनके पहुंचते ही वहां के कैदियों का बर्ताव अजीब हो जाता है. हालांकि, कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उनके बारे में एक राज़ खुलता है, जिसके चलते उन्हें एक जांच शुरू करनी पड़ती है. इस जांच के दौरान इनबराज एक पुराने केस तक पहुंचते हैं, जो उनके द्वारा पहले सुलझाए गए कई हत्याओं के मामलों से काफी मिलता-जुलता है. इन मामलों में ‘परफ्यूम किलर’ नाम का एक हत्यारा शामिल था. इस फिल्म के ज़रिए नज़रिया नाज़िम 12 साल बाद तमिल सिनेमा में वापसी कर रही हैं, जबकि नस्लेन ने इसी फिल्म से तमिल सिनेमा में कदम रखा है.

‘सीन’ के सीक्वेल को दिया अफवाह करार

हाल ही में हुई एक प्रेस मीट में जीतू माधवन ने साफ किया कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर केवल ‘रोमांचम 2’ (Romancham 2) के सीक्वल की घोषणा की है. उन्होंने ‘सीन’ (Scene) के सीक्वल से जुड़ी अफ़वाहों को भी खारिज कर दिया. ‘रोमांचम’ उनकी बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी. उन्होंने कहा- ‘मैंने सिर्फ़ ‘रोमांचम 2’ के सीक्वल की घोषणा की है. ‘आवेशम 2’ (Aavesham 2) और ‘सीन 2’ (Scene 2) सिर्फ़ कयास हैं. मैंने इनकी कोई घोषणा नहीं की है.