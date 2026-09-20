Saurav Gurjar: इंस्टाग्राम से बढ़ी नजदीकी, शादी का सवाल पूछते ही ब्लॉक… ब्रह्मास्त्र एक्टर पर लिव इन पार्टनर ने लगाए गंभीर आरोप; केस दर्ज

Saurav Gurjar Live in Partner Complaint: हैदराबाद की गाचीबावली पुलिस ने ब्रह्मास्त्र एक्टर और प्रोफेशनल रेसलर सौरव गुर्जर के खिलाफ रविवार 20 सितंबर 2026 को केस दर्ज किया है. यह केस एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया है. महिला का आरोप है कि सौरव ने शादी का वादा करके उसे धोखा दिया और परेशान किया. महिला ने 15 अगस्त को साइबराबाद की गाचीबावली पुलिस से संपर्क किया और आरोप लगाया कि गुर्जर ने उसे शादी का भरोसा दिलाया था और पत्नी के बराबर अधिकार देने का वादा किया था. उसने आगे आरोप लगाया कि उनके रिश्ते के दौरान उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया गया.

महिला ने क्या की शिकायत?

महिला की शिकायत के अनुसार, दोनों की जान-पहचान 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और बाद में व्हाट्सएप के जरिए उनके बीच करीबी रिश्ता बन गया. उसने पुलिस को बताया कि वे पहली बार 25 दिसंबर, 2021 को मिले थे. कहा जाता है कि जब वह अमेरिका में थी और भारत लौटने के बाद भी उनका रिश्ता जारी रहा.

महिला ने आरोप लगाया कि गुर्जर ने उसे अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मनाया और भरोसा दिलाया कि वे साथ में बिज़नेस शुरू करेंगे. उसने दावा किया कि कथित हैरेसमेंट ने बाद में उसके काम पर ध्यान देने की क्षमता पर असर डाला.

शादी की बात सुनते ही नंबर ब्लॉक कर देता था सौरव- महिला

उसने यह भी आरोप लगाया कि जब भी वह गुर्जर से शादी के बारे में पूछती, तो वह उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देता और उससे दूरी बना लेता. शिकायत के मुताबिक, गुर्जर अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक उसके साथ रहा. उसने आगे आरोप लगाया कि हैदराबाद लौटने और उसके साथ रहने के बाद, वह उसे बताए बिना अचानक गायब हो गया.

शिकायत के आधार पर, गाचीबावली पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपों की जांच शुरू की. पुलिस ने गुर्जर को मुंबई में ट्रेस किया, जहां उसे हिरासत में लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हैदराबाद लाया गया. पुलिस जांच में रिश्ते, शादी के कथित भरोसे और शिकायतकर्ता के दूसरे दावों की जांच होने की उम्मीद है.