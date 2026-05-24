Box Office: ‘चांद मेरा दिल’ और ‘दृश्यम 3’ के लिए शुभ रहा शनिवार, बढ़ी कमाई; क्या रहा अन्य फिल्मों का हाल?

इन दिनों थिएटर्स में कई फिल्में दिखाई जा रही हैं. इस लिस्ट में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की फिल्में शामिल हैं. शनिवार का दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के लिए शुभ साबित हुआ. ‘चांद मेरा दिल’ और ‘दृश्यम 3’ के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला है. वहीं, ‘पति पत्नी और वो दो’ की भी कमाई बढ़ी है. वहीं थिएटर्स में मौजूद अन्य फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

‘चांद मेरा दिल’ ने पहले दिन कितने कमाए?

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 3.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 3 करोड़ रुपये कमाए थे. अभी तक फिल्म ने कुल 6.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘दृश्यम 3’ की बढ़ी कमाई

मोहनलाल की फिल्म ‘दृश्यम 3’ ने शनिवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर 13.7 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने शुक्रवार को 11.05 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म ने अभी तक 40.60 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं. यह फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

‘पति पत्नी और वो दो’ का भी दिखा दम

आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए नौ दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 2.77 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, इसने शुक्रवार को 1.35 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने अभी तक कुल 33.12 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं.



‘करुप्पु’ मचा रही तलका

साउथ अभिनेता सूर्या की फिल्म कुरुप्पु सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कप रही है. इस फिल्म ने रिलीजे के नौवें दिन यानी शनिवार को 12.20 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने शुक्रवार को 7.80 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म ने अभी तक 133.85 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘राजा शिवाजी’ ने कितनी कमाई?

फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 23 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.37 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने अभी तक कुल 90.77 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में रितेश देशमुख. जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.