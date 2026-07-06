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Satluj Removed From Zee5: सिर्फ 2 दिन में ही हटा दी गयी ‘सतलुज’! दिलजीत दोसांझ की फिल्म में ऐसा क्या जो रिलीज करने में बन रहा समस्या?

Satluj Removed from Zee5 India: दिलजीत दोसांझ की अनकट बायोपिक ड्रामा फिल्म 'सतलुज' को अचानक रिलीज करने के कुछ दिनों बाद ही भारत में ZEE5 से हटा दिया गया है. प्लेटफॉर्म ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि फिल्म "अगली सूचना तक" अनुपलब्ध रहेगी और इसे वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 6, 2026 11:20:57 AM IST

सिर्फ 2 दिन में ही हटा दी गयी 'सतलुज'
सिर्फ 2 दिन में ही हटा दी गयी 'सतलुज'


Diljit Dosanjh Film Removed From Zee5: दिलजीत दोसांझ अभिनीत, बहुचर्चित फिल्म ‘सतलुज’ को भारतीय स्ट्रीमिंग साइट ZEE5 ने चुपचाप रिलीज किया, फिर भी इस फिल्म ने काफी सुर्खियां बटोरीं. इधर फिल्म की तारीफ़ बढ़ती थी तो दूसरी ओर कुछ दिन बाद ही इसे ZEE5 इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया.

मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित यह दमदार फिल्म, तीन साल तक चले सिनेमाई सेंसरशिप विवाद के बाद, आखिरकार शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को बिना किसी काट-छांट के पूरी तरह से रिलीज हुई थी. लेकिन यह रचनात्मक स्वतंत्रता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि फिल्म को हाल ही में एक घोषणा के साथ स्ट्रीमिंग साइट से हटा दिया गया है.

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भारत में ‘सतलुज’ को हटाने के बारे में ZEE5 ने क्या कहा?

अचानक हटाए जाने की पुष्टि करते हुए, ZEE5 ने इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक बयान साझा किया. ZEE5 ने इंस्टाग्राम पर अपने आधिकारिक बयान में फिल्म की रिलीज के बाद मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए दर्शकों को धन्यवाद दिया.

ZEE5 ने लिखा, “सतलुज को रिलीज होने के बाद से ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. हम हर उस दर्शक के प्रति तहे दिल से आभारी हैं जिन्होंने फिल्म को सब्सक्राइब किया, देखा और इसका समर्थन किया. आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए और इस कहानी को जीवंत बनाने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है.” अचानक हटाए जाने के बावजूद फिल्म के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए, ZEE5 ने आगे कहा: “ZEE5 में, हम सतलुज और इसके पीछे की रचनात्मक सोच का दृढ़ता से समर्थन करते हैं. हमारा मानना ​​है कि सशक्त कहानी में प्रेरणा देने, स्थायी प्रभाव छोड़ने और लोगों पर गहरा असर डालने की क्षमता होती है. हम प्रामाणिक और सार्थक कहानियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कब वापस आएगी ‘सतलुज’?

आधिकारिक बयान के अनुसार, सतलुज नेटवर्क अनिश्चित काल के लिए भारत में स्ट्रीमिंग के लिए पूरी तरह से अनुपलब्ध रहेगा, जबकि नेटवर्क पर्दे के पीछे चल रही नियामक या कानूनी बाधाओं को दूर करने का काम कर रहा है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “मौजूदा हालातों को देखते हुए, अगली सूचना तक सतलुज भारत में उपलब्ध नहीं होगी. हम फिल्म को जल्द से जल्द दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. रचनाकारों और दृढ़ विश्वास, कलात्मक निष्ठा और उद्देश्य से कही गई कहानियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट है.”

फिल्म को रिलीज में इतनी समस्या क्यों? 

मूल रूप से ‘पंजाब ’95’ शीर्षक वाली हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित इस फिल्म का राज्य अधिकारियों द्वारा 2022 के अंत से ही कड़ा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इसका विषय संवेदनशील है और इसमें 1990 के दशक में पंजाब पुलिस द्वारा 25,000 से अधिक सिख युवाओं की राज्य-समर्थित गैर-न्यायिक हत्याओं और अवैध सामूहिक दाह संस्कार का विवरण दिया गया है. यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता ‘जसवंत सिंह खालरा’ के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म है.

इस फिल्म को संस्थागत स्तर पर भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है. जब फिल्म निर्माताओं ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म सौंपी, तो उन्हें 127 कट लगाने की चौंकाने वाली मांग का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी विशिष्ट नामों, पंजाब के संदर्भों, पुलिस बर्बरता के दृश्यों और मुख्य नायक की पहचान को हटाना शामिल था. इसके अलावा फिल्म को आधिकारिक तौर पर 2023 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) में एक भव्य विश्व प्रीमियर के लिए चुना गया था, लेकिन भारतीय अधिकारियों के उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद स्क्रीनिंग को अचानक रद्द कर दिया गया था.

Tags: bollywooddiljit dosanjhentertainment
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