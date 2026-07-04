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Satluj OTT Release: सेंसरशिप विवाद के 3 साल बाद रिलीज हुई ‘सतलुज’, दिलजीत दोसांझ का बड़ा दावा; ‘सिर्फ नाम बदला, पूरी तरह से uncut है फिल्म’

लगभग तीन साल की देरी के बाद, दिलजीत दोसांझ की बहुप्रतीक्षित फिल्म पंजाब '95 आखिरकार ZEE5 पर सतलुज के नाम से रिलीज हो गई है. अभिनेता और निर्देशक हनी त्रेहान का कहना है कि CBFC के साथ लंबे विवाद के बावजूद फिल्म पूरी तरह से अनकट है, और रिलीज से पहले सिर्फ इसका टाइटल बदला गया था.

By: Shivangi Shukla | Published: July 4, 2026 4:06:03 PM IST

सेंसरशिप विवाद के 3 साल बाद रिलीज हुई 'सतलुज'
सेंसरशिप विवाद के 3 साल बाद रिलीज हुई 'सतलुज'


Diljit Dosanjh Satluj OTT Release: लगभग तीन साल तक प्रमाणन विवाद में फंसे रहने के बाद, दिलजीत दोसांझ की बहुप्रतीक्षित फिल्म आखिरकार दर्शकों तक पहुंच गई है. शुक्रवार को ZEE5 पर नए शीर्षक सतलुज के तहत रिलीज हुई यह फिल्म, मूल रूप से पंजाब ’95 के नाम से घोषित की गई थी और मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन से प्रेरित है.

हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिलजीत के साथ अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म की रिलीज के साथ ही हाल के हिंदी सिनेमा में सेंसरशिप को लेकर सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक का अंत हो गया है.

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‘अगर इसमें एक भी कट लगाया गया होता, तो मैं इसका प्रचार नहीं करता’

हनी त्रेहान के साथ इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान प्रशंसकों को संबोधित करते हुए दिलजीत ने स्पष्ट किया कि फिल्म का शीर्षक भले ही बदल गया हो, लेकिन इसकी कहानी नहीं बदली है. उन्होंने कहा, “हमारी फिल्म आखिरकार ZEE5 पर रिलीज़ हो गई है. दुर्भाग्यवश, कुछ कारणों से हम इसका शीर्षक ‘पंजाब ’95’ नहीं रख सके, इसलिए अब इसका नाम ‘सतलुज’ है. लेकिन फिल्म में कोई कट नहीं है. जो वर्जन मैंने दो साल पहले सिनेमाघरों में देखा था, वही वर्जन अब भी उपलब्ध है. अगर एक भी कट होता, तो मैं इस फिल्म का प्रचार कभी नहीं करता.” 

निर्देशक त्रेहान ने भी इस दावे का समर्थन करते हुए कहा कि जसवंत सिंह खालरा की पत्नी परमजीत कौर खालरा ने भी स्ट्रीमिंग वर्जन देखा है और पुष्टि की है कि यह पहले निजी तौर पर दिखाए गए कट के समान ही है. फिल्म निर्माता ने कहा, “जिन चीजों को हटाने पर मैंने आपत्ति जताई थी, वे सभी अभी भी फिल्म में हैं. जिन संवादों या दृश्यों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. केवल शीर्षक बदला गया है.”

क्या था विवाद

हनी त्रेहान के इस आरोप के बाद सतलुज सबसे चर्चित अप्रकाशित फिल्मों में से एक बन गई कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने प्रमाणन देने से पहले 127 कट की मांग की थी. पिछले दो वर्षों में कई साक्षात्कारों में, फिल्म निर्माता ने तर्क दिया कि उन परिवर्तनों को स्वीकार करने से फिल्म मौलिक रूप से बदल जाती. उन्होंने दावा किया था कि सुझाए गए संशोधनों में शीर्षक बदलना, पंजाब पुलिस के संदर्भ हटाना, ऐतिहासिक हस्तियों और स्थानों का उल्लेख हटाना, कुछ संवादों को म्यूट करना और कहानी के काल से संबंधित दृश्यों में बदलाव करना शामिल था. 

सतलुज के बारे में

हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित, सतलुज फिल्म जसवंत सिंह खालरा के जीवन से प्रेरित है, जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे जिन्होंने 1990 के दशक के दौरान पंजाब में कथित अवैध गुमशुदगी और गैर-न्यायिक हत्याओं की जांच की थी. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में हैं और इसमें अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान भी हैं. ZEE5 पर रिलीज होने के साथ ही दर्शक अब उस फिल्म को देख सकते हैं जो वर्षों तक भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित सेंसरशिप विवादों में से एक के केंद्र में रही.

Tags: diljit dosanjhentertainmentott release
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