Satluj Movie: कौन थे जसवंत सिंह खालरा? जिन पर बनी दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ को पत्नी ने रोते हुए दी मंजूरी!

सालों के लंबे इंतजार और तमाम रुकावटों के बाद आखिरकार डायरेक्टर हनी त्रेहन की फिल्म ‘पंजाब 95’ ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो गई है, लेकिन एक नए नाम के साथ. अब इस फिल्म का नाम ‘सतलुज’ (Satluj) रखा गया है. फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन और मुख्य अभिनेता दिलजीत दोसांझ दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की है कि दर्शक अब ओटीटी पर इस फिल्म का असली और बिना किसी कट (uncut) वाला वर्जन देख सकते हैं.

यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता (human rights activist) जसवंत सिंह खालरा के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित है. ओटीटी पर इसके रिलीज होने के बाद जसवंत सिंह खालरा के परिवार ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है. उनकी पत्नी परमजीत कौर खालरा ने बताया कि स्ट्रीमिंग के लिए जो वर्जन रिलीज किया गया है, वह वही है जिसे उनके परिवार ने मंजूरी दी थी.

‘सच्चाई और फिल्म की आत्मा से कोई समझौता नहीं हुआ’

परमजीत कौर खालरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर अपनी खुशी और राहत जाहिर की. उन्होंने लिखा, ‘सालों की राजनीतिक बाधाओं और अनगिनत चुनौतियों को पार करने के बाद, मेरे पति के जीवन, उनके संघर्ष और कानूनी लड़ाई को दिखाने वाली यह फिल्म आखिरकार ओटीटी के जरिए दर्शकों तक पहुंच गई है। मुझे इस बात का बेहद सुकून है.’

उन्होंने आगे साफ किया कि यह वही असली वर्जन है जो सबसे पहले उनके परिवार को दिखाया गया था. उन्होंने कहा, ‘हमें इस बात का भरोसा है कि भारी दबाव और बार-बार बदलाव करने की कोशिशों के बावजूद, फिल्म की असली आत्मा और सच्चाई को सुरक्षित रखा गया है.’

क्यों खास है जसवंत सिंह खालरा की यह कहानी?

परमजीत कौर ने अपने पति की विरासत को याद करते हुए लिखा कि जसवंत सिंह खालरा का जीवन सच्चाई, न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बिना किसी डर के लड़ने की मिसाल था. इसलिए परिवार के लिए यह बेहद जरूरी था कि उनके जीवन की कहानी और ‘सिखों के नरसंहार’ के मुद्दे को बिना किसी मिलावट या तोड़-मरोड़ के पूरी ईमानदारी से दिखाया जाए.

यह फिल्म बहुत ही संजीदगी और प्रामाणिकता के साथ 25,000 से अधिक लावारिस शवों के गंभीर मुद्दे को उठाती है. साथ ही, यह जसवंत सिंह खालरा की उस कानूनी लड़ाई को भी बयां करती है, जिसे उन्होंने सिख संघर्ष के सच को दुनिया के सामने लाने के लिए लड़ा था.

परमजीत कौर ने डायरेक्टर हनी त्रेहन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और उन्होंने फिल्म की ऐतिहासिक और कलात्मक गरिमा से कोई समझौता नहीं किया.

जसवंत सिंह खालरा कौन थे?

अमृतसर के खालरा गाँव में जन्मे जसवंत सिंह 1980 के दशक में बैंक के एक आम कर्मचारी थे. लेकिन जब उनके करीबी दोस्त और साथी एक-एक करके गायब होने लगे, तो उन्होंने चुप रहने के बजाय सिस्टम को चुनौती देने का फैसला किया. वह मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गए. लंबी और खतरनाक जांच के बाद, उन्होंने आखिरकार अमृतसर नगर निगम से ऐसी फाइलें ढूंढ निकालीं जिनमें उन सिखों के बारे में विस्तृत जानकारी थी जिन्हें पंजाब पुलिस ने मार डाला था और गैर-कानूनी तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया था. इस खुलासे से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली.

घर के बाहर से अपहरण और बेरहमी से हत्या

इन खुलासों की वजह से खालरा पुलिस की आँखों में खटकने लगे थे. सितंबर 1995 में, उन्हें आखिरी बार अपने घर के बाहर कार धोते हुए देखा गया था; वहीं से दिन-दहाड़े उनका अपहरण कर लिया गया. कई चश्मदीदों ने पुलिस के खिलाफ गवाही दी. जब CBI ने 1996 में इस मामले की जांच की, तो पक्के सबूत मिले कि अधिकारियों ने खालरा को तरनतारन पुलिस स्टेशन में गैर-कानूनी हिरासत में रखा था.

discoversikhism की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी भयानक साजिश SSP अजीत सिंह संधू के कहने पर रची गई थी और DSP जसपाल सिंह की देखरेख में इसे अंजाम दिया गया था. (अजीत सिंह संधू ने बाद में आत्महत्या कर ली थी). कई सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद, अदालत ने अपहरण और हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.

एक ऐसी लड़ाई जो जारी है

जसवंत सिंह खालरा की भयानक हत्या के बाद भी उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सका. उनकी पत्नी, बीबी परमजीत कौर खालरा ने उस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाया जिसे उन्होंने शुरू किया था।.उनके बच्चे, नवकिरण कौर और जनमीत सिंह भी इस जारी संघर्ष का अहम हिस्सा हैं. 1995 में कनाडा में अपनी ज़िंदगी का आखिरी भाषण देते हुए जसवंत सिंह ने कहा था, ‘मुझे अब यकीन हो गया है कि आज, जब अंधेरा अपनी पूरी ताकत से सच पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कहूंगा अगर और कुछ नहीं तो कि ‘अंखीला पंजाब’ (आत्म-सम्मान वाला पंजाब) ही वह रोशनी है जो इसे चुनौती देगी. और मैं उस गुरु से प्रार्थना करता हूं जो सच का प्रतीक हैं कि वे इस रोशनी को हमेशा जलाए रखें.’

‘घल्लूघारा’ से ‘सतलुज’ बनने का सफर और सेंसर बोर्ड का विवाद

इस फिल्म का सफर आसान नहीं रहा. साल 2022 में जब इसे ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ (CBFC) के पास भेजा गया, तो यह लगभग तीन सालों तक सेंसर बोर्ड की उलझनों में फंसी रही.

मेकर्स का दावा था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में करीब 127 कट्स लगाने की मांग की थी. साल 2023 में इस फिल्म का प्रीमियर मशहूर ‘टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल’ (TIFF) में होना था, लेकिन भारतीय अधिकारियों की आपत्तियों के बाद इसे रद्द करना पड़ा.

हनी त्रेहन ने बताया कि सेंसर बोर्ड को फिल्म के शुरुआती नाम ‘घल्लूघारा’ पर भी आपत्ति थी। यही नहीं, मेकर्स से शुरुआत में लिखे जाने वाले शब्द ‘सच्ची घटनाओं से प्रेरित’ (inspired by true events) को भी हटाने के लिए कहा गया था। इन तमाम बदलों और संघर्षों के बाद फिल्म को ‘सतलुज’ नाम से रिलीज किया गया.

दमदार स्टार कास्ट

इस बेहद संवेदनशील और गंभीर फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका (जसवंत सिंह खालरा के किरदार) में हैं. उनके साथ फिल्म में अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं.